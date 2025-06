Štirikolesnik padel na 71-letnega voznika, ki je umrl v bolnišnici

V soboto se je na območju naselja Bošt pri Bizeljskem zgodila huda nesreča, ki se je končala tragično. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so bili o dogodku obveščeni okoli 17. ure. Po do zdaj znanih informacijah je 71-letni moški vozil štirikolesnik po dovozni poti, ki ni del prometnih površin.