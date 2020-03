Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada bo na današnji seji obravnavala tudi predlog odloka o začasni prepovedi zbiranja na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. "Uveljavili bomo odlok, ki prepoveduje kakršnokoli zbiranje," je dejal Jelko Kacin.

Včeraj je ukrep napovedal notranji minister Aleš Hojs. Kot je dejal včeraj, vlada pripravlja odlok, ki prepoveduje zbiranje več kot pet ljudi na javnih površinah. Dejal je tudi, da predvidevajo nadzor in kazni. Podoben ukrep je sprejela Avstrija. Odlok naj bi predvidoma začel veljati ob polnoči.

Predvidene so tudi kazni od 70 do 400 evrov za vsakega posameznika. Nadzor na ulicah naj bi izvajala policija. Več v videu Planet TV zgoraj.

Ne pet ljudi, ampak le eden po eden?

Uradni govornik kriznega štaba za zajezitev in obvladovanje epidemije Jelko Kacin pa je za Radio Slovenija dejal, da bodo državljanke in državljani od polnoči naprej v trgovino, službo in po opravkih morali hoditi eden po eden. Dejal je, da ne bo nobenega druženja več. "Uveljavili bomo odlok, ki prepoveduje kakršnokoli zbiranje," je dejal. Glede števila ljudi je dejal: "Ednina je modus operandi, eden, en sam."

Vsi uporabniki, ki uporabljajo slovenske mobilne telefone, pa bodo o tem prejeli SMS-sporočilo.

Več bo znanega po seji vlade, ki se bo začela ob 16. uri.

