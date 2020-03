Kitajski strokovnjak opozarja: To je napaka, ki jo delajo Evropa in ZDA #video

Ugledna ameriška znanstvena revija Science je po dveh mesecih dogovarjanja objavila ekskluziven in izčrpen intervju z generalnim direktorjem kitajskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni Georgeem Gaom, v katerem ta opozarja na enako napako, ki jo v boju proti koronavirusu delajo Evropa in ZDA.

George Gao je generalni direktor Kitajskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni. "Velika napaka, ki jo delajo Evropa in ZDA, je po mojem mnenju ta, da ljudje ne nosijo zaščitnih mask. Novi koronavirus se prenaša kapljično in z bližnjimi stiki. Kapljični prenos torej predstavlja zelo pomembno vlogo, zato je pomembno, da nosite masko, saj vedno, kadar govorite, iz vaših ust prihajajo kapljice.

Veliko ljudi okužbo prenaša brez simptomov ali pa so v predsimptomatični fazi, a so kljub temu prenašalci okužbe. To lahko preprečite z nošenjem mask," med drugim opozarja kitajski strokovnjak, ki je bil med prvimi, ki so se lotili raziskovanja virusa sars-cov-2. Gao izpostavlja tudi pomen socialne distance, ki je po njegovem mnenju ključna strategija v boju s katerokoli nalezljivo boleznijo, zlasti ko gre za okužbe dihal.

Kot so zapisali pri reviji Science, so Gaa kar dva meseca prosili za intervju, saj kitajskim strokovnjakom, ki se že od začetka tega leta ukvarjajo z analizo virusa in iskanjem učinkovitega zdravila, pogovor z mediji zunaj Kitajske enostavno ni bil na listi prioritet.

