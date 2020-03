Upokojenci od jutri po nakupih samo med 8. in 10. uro #video

Od ponedeljka bodo nakupi v trgovinah med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, upokojenci in nosečnice. Upokojenci bodo lahko nakupovali zgolj v tem časovnem intervalu. Z omejitvijo nakupnega časa želi vlada ranljive skupine dodatno zaščititi tako, da jih loči od preostale skupine potrošnikov.

Trgovine po državi v času novega koronavirusa na različne načine izvajajo ukrepe, da bi preprečile pretesne stike. Na blagajnah so tako postavljena nova pleksistekla, ponekod je razkuževanje rok omogočeno že pred samo prodajalno. Tudi opozorilne napise o upoštevanju varnostne razdalje je mogoče zaslediti skoraj na vsakem koraku.

Zavarujte svoje družinske člane tako, da nakupe za njih opravite vi

Čeprav so za nekatere varnostne ukrepe poskrbeli že trgovci sami, pa ni odveč, da se po nakupih odpravimo pripravljeni, zato da v prodajalnah preživimo čim manj časa in se tako še dodatno zavarujemo pred morebitnimi tveganji.

Nekaj nasvetov za nakupovanje:



- pred nakupom si napišite seznam stvari, ki jih potrebujete,

- preverite delovni čas trgovine, v katero se nameravate odpraviti,

- v trgovino pojdite sami in po potrebi pred trgovino počakajte v vrsti,

- razkužite si roke z razkužili, ki so na voljo pred vhodi,

- nadenite si rokavice (lahko imate svoje ali pa uporabite tiste, ki so ponavadi dosegljive na oddelku kruha, sadja in zelenjave),

- če jo imate, si nadenite zaščitno masko,

- v trgovini ohranjajte varnostno razdaljo (vsaj 1,5 metra),

- ne dotikajte se izdelkov, ki jih ne nameravate kupiti,

- pri plačilu se izogibajte gotovini, raje uporabite brezstične plačilne kartice,

- po izhodu si še enkrat razkužite roke in poskrbite, da se ne dotikate oči, ustnic, ust.

Ker so v tem času najbolj izpostavljeni prav starejši, je pomoč pri vsakdanjih opravkih, kot je nakupovanje, še kako dobrodošla. Da svojih bližnjih ne bi izpostavljali zdravstvenim tveganjem, zato svetujemo, da se po nakupih, če le lahko, odpravite mlajši družinski člani.