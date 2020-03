Vlada potrdila nove kadrovske spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na sobotni seji potrdila nekaj kadrovskih menjav na ministrstvih za zunanje zadeve, za delo in za javno upravo. Tako je nekdanjega načelnika Upravne enote Ljubljana Lovra Lončarja imenovala za v. d. generalnega sekretarja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pred tem pa s te funkcije razrešila Simona Švarca, poroča STA.

Lončar bo položaj vršilca dolžnosti generalnega sekretarja nastopil 1. aprila, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 30. septembra.

Vlada je s 1. aprilom imenovala Jerneja Müllerja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Müller bo nasledil Anito Pipan, ki jo je vlada z aprilom imenovala za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v ministrstvu za zunanje zadeve. Tudi ona je imenovana za največ šest mesecev, piše STA.

Mihaela Zupančiča je vlada razrešila s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v ministrstvu za zunanje zadeve ter s 1. aprilom na to mesti za največ pol leta imenovala Marka Rakovca.

Vlada je na sobotni seji tudi imenovala Majo Nikolić Pogačar za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za stvarno premoženje v ministrstvu za javno upravo. Tudi njeno imenovanje velja do imenovanja generalnega direktorja po natečajnem postopku, vendar za največ šest mesecev oziroma najkasneje do 27. septembra, še dodaja STA.

