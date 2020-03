Franc Breznik novi državni sekretar na notranjem ministrstvu

Franc Breznik bo na notranjem ministrstvu, ki ga vodi Aleš Hojs, drugi državni sekretar. Pridružil se bo Francu Kanglerju, ki ga je vlada imenovala že na ustanovni seji pred enim tednom.

Petka bo na čelu Ukoma zamenjal Urbanija

Poleg tega je vlada na današnji seji s položaja vršilca dolžnosti direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) razrešila Mira Petka in z 21. marcem za vršilca dolžnosti direktorja Ukoma imenovala Uroša Urbanijo. Funkcijo bo Urbanija opravljal do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 20. septembra, so navedli na vladi.

Mira Petka bo na čelu Ukoma zamenjal Uroš Urbanija. Foto: STA

Vlada je Petka razrešila le po tednu dni. Za vršilca dolžnosti direktorja Ukoma ga je namreč imenovala na ustanovni seji, na kateri se je sestala takoj po potrditvi ministrske ekipe minuli petek. Urbanija je bil med drugim urednik notranjepolitičnega uredništva STA ter urednik na MMC RTV Slovenija in Planet TV, poroča STA.

Vlada izvedla več kadrovskih sprememb

Danes je vlada izvedla še nekaj kadrovskih sprememb. Razrešila je dosedanjo generalno sekretarko na ministrstvu za okolje in prostor Radovanko Petrić in za vršilko dolžnosti na tem mestu imenovala Vido Borovinšek, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev. Kot je vlada pojasnila v sporočilu za javnost, je Borovinškova magistra prava s področja delovnega prava in socialne varnosti. Ima bogate izkušnje z delom in vodenjem v državni upravi.

Radovanko Petrić pa je vlada imenovala za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev. Z mesta generalnega sekretarja na tem ministrstvu je vlada razrešila Mitjo Blaganjeta.

Svet NIJZ za vršilca dolžnosti direktorja inštituta imenoval Ivana Eržena

Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je na dopisni seji razrešil direktorico Nino Pirnat, ki je podala odstopno izjavo. Za vršilca dolžnosti direktorja je imenoval Ivana Eržena, ki je v preteklosti že vodil inštitut. Kot pojasnjujejo na NIJZ, se je Pirnatova v četrtek sestala z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem, ki jo je zaradi vpetosti v obravnavo obvladovanja epidemije koronavirusa, širokega poznavanja sistema zdravstvenega varstva in nujne okrepitve na direktoratu za zdravstveno varstvo povabil k prevzemu funkcije vršilke dolžnosti generalne direktorice. Njeno imenovanje je potrdila tudi vlada.

V preteklih dneh je bilo sicer več predstavnikov vlade, vključno z Gantarjem, kritičnih do NIJZ, saj da je napačno ocenil situacijo glede novega koronavirusa, s tem pa da je Slovenija tudi zamudila ključno obdobje, ko bi lahko prej ukrepali. "S pravimi ukrepi smo zamudili teden ali deset dni. Če se vsak dan podvoji število bolnikov, pomeni to veliko razliko," je pred dnevi opozoril Gantar. Eržen je sicer že vodil NIJZ med leti 2014 in 2018, torej pred mandatom Pirnatove, poroča STA.