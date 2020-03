S koronavirusom okužen tudi mariborski podžupan #video

Mariborski podžupan Samo Peter Medved je po vrnitvi z dopusta na Južnem Tirolskem opravil test, ki je bil sprva negativen in se v kabinet kljub temu z vso odgovornostjo ni vračal. Zaradi slabega počutja je ponovno odšel na testiranje, ki je žal pokazalo pozitiven rezultat, so sporočili iz županovega kabineta. Medved ostaja v samoizolaciji.

Samo Peter Medved Foto: STA

Število okuženih v šmarskem domu starejših še naraslo

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah se je okužba z novim koronavirusom do danes razširila že na štiri zaposlene in sedem stanovalcev, je danes za STA povedala direktorica doma. Do četrtka so bili okuženi trije zaposleni in šest stanovalcev.

Direktorica doma Gordana Drimel je za STA povedala, da je bil v četrtek bris vzet pri treh zaposlenih in dveh stanovalcih, vsi izvidi so negativni.

V šmarskem domu so od izbruha okužbe zaposlene dodatno angažirali za razkuževanje prostorov, vzpostavljajo pa tudi dodatne izolacijske prostore. Poostreno spremljajo zdravstveno stanje stanovalcev in sproti obveščajo svojce obolelih.

Prav tako je vodstvo doma v stalnem stiku z občinskim štabom civilne zaščite, zdravstvenim domom, epidemiologom nacionalnega inštituta za javno zdravje. V domu imajo skupno 197 stanovalcev, za katere skrbi več kot 100 zaposlenih.

Iz šmarskega zdravstvenega doma so domu upokojencev iz svojih sredstev zagotovili nekaj zaščitne opreme, pomoč pa so jim ponudili tudi že nekateri drugi domovi za starostnike po Sloveniji.

Po zadnjih uradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Šmarju pri Jelšah z novim koronavirusom okuženih 31 ljudi. Župan Matija Čakš je sicer že pred dnevi dejal, da je primerov po njihovih ocenah bistveno več.

V soboški bolnišnici okužen eden od zaposlenih

V Splošni bolnišnici Murska Sobota je eden od sodelavcev okužen z novim koronavirusom. Ob tem so takoj sprožili varovalne ukrepe za zaščito bolnikov in zaposlenih, sodelavca so izključili iz delovnega procesa, brisi vseh, ki so bili z njim v stiku, so negativni.

Kot so sporočili iz bolnišnice, sodelavce, katerih bris je bil negativen, v skladu z usmeritvami glede na zahteve, vključujejo v delovni proces.

V bolnišnici potekajo vsi nujni procesi in vse nujne obravnave bolnikov, za tiste, pri katerih sumijo na okužbo z novim koronavirusom, ali pa je okužba potrjena, pa skrbijo posebej razporejeni delavci v posebni novi enoti covid-19. Ta je sestavljena iz podenote za sum na covid-19 ter podenote za bolnike s covidom-19. Slednja je v posebni zgradbi.

V bolnišnici še pravijo, da kolikor je mogoče skrbijo za zaščito zaposlenih in se trudijo, da bi jim zagotovili vsa zaščitna sredstva.

Če zaradi preprečitve okužbe zaposleni v bolnišnici začasno ne bi mogli živeti doma, bi jih lahko namestili v bližnjem dvorcu Ris Rakičan.

V izolski bolnišnici prvi primer okužbe

Iz Splošne bolnišnice Izola (SBI) so danes sporočili, da je bila njihova sodelavka pozitivna na novi koronavirus. Pri tem se je sama izolirala in že sedem dni ni bila na delovnem mestu, v bolnišnici pa so sprejeli vse potrebne ukrepe. Možni bolnišnični kontakti so bili testirani in vsi izvidi so negativni, tako da izolacija osebja ni bila potrebna.

Ostale kontakte obravnava epidemiolog, so navedli v sporočilu za javnost.

Prve zaščitne maske namenjene izključno zdravstvu

Civilna zaščita je v četrtek takoj po prejemu začela deliti zaščitno opremo iz paketa, v katerem je prispelo 413 tisoč navadnih kirurških mask. Kot je za STA povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, bodo te za zdaj namenjene izključno zdravstvenim ustanovam, torej bolnišnicam, domovom za starejše, morda jih bodo nekaj lahko dobile tudi v lekarne.

Šestan je sicer za STA še povedal, da danes pričakujejo tudi 300 tisoč zaščitnih mask iz donacije fundacije spletnega trgovskega velikana Alibaba in fundacije lastnika Alibabe Jacka Maja. Potem ko je pošiljka v sredo prispela na belgijsko letališče Liege, naj bi že bila na poti v Slovenijo.

V zvezi z omenjeno pošiljko so iz Pošte Slovenije sporočili, da so v sodelovanju s podjetjem GA+GR transport organizirali brezplačen prevoz iz Belgije. Kot so dodali, so maske že na poti in bodo do državnega logističnega centra prispele predvidoma danes, če na cesti ne bo večjih težav. Družba bo sicer pomoč pri prevozu nudila tudi za ostale pošiljke, ki lahko rešujejo življenja.

Za zdaj pa še ni znana usoda 1,5 milijona mask, ki naj bi v sredo prispele na letališče v nemškem Hamburgu. V poizvedovanje je država vključila diplomatsko-konzularno predstavništvo v Berlinu, zelo se je angažiral tudi veleposlanik Franc But.