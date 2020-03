V UKC Ljubljana maske šivajo kar sami #video

V času izbruha koronavirusa, s katerim je po zadnjih uradnih podatkih okuženih več kot 300 ljudi, v državi primanjkuje zaščitnega materiala. Kljub temu, da imajo v ljubljanskem kliničnem centru ob trenutnem delu, dovolj zaščitne opreme, so stvari vzeli v svoje roke. "Če se zaloge ne bodo polnile, bo v bolnišnicah opreme začelo zmanjkovati," so sporočili z UKC Ljubljana.

V svoji šivalnici so zato organizirali delovno skupino šivilj, ki izdelujejo pralne zaščitne maske, zato da bi, kot so pojasnili, povečali neodvisnost od dobaviteljev.

V Mariboru imajo zaščitne opreme dovolj

Kot je povedala šivilja Vida Ambrož, so si pri izdelavi svojih modelov zaščitne opreme pomagali z masko, kakršne dobijo v paketih. Kot je še dejala, so izmerile višino in dolžino ter nato izdelale šablone, s katerimi so si pomagale pri šivanju. "Gre za zelo priročno masko, ki jo lahko operemo," je še povedala.

V Sloveniji smo danes zabeležili 33 novih primerov okužbe s koronavirusom. Foto: Getty Images

V Mariborskem kliničnem centru pa medtem pojasnjujejo, da imajo glede na trenutne razmere zaščitnih sredstev dovolj za nekaj dni, a kot so povedali, z njimi ravnajo zelo racionalno. Kot so še pojasnili, če bi se v naslednjih dneh število okuženih s koronavirusom znatno povečalo, bi trenutne zaloge hitro pošle.

Slovenija dobila dovolj mask za najnujnejše potrebe

Sicer pa je ravno danes v skladišče civilne zaščite v Rojah dopoldne prispelo 400 tisoč troslojnih zaščitnih mask dobavitelja Sanolabor, za katere je država odštela 250 tisoč evrov. Na pomoč so priskočile tudi Slovenske železnice, ki so v skladišče dostavile približno 100 tisoč mask, tako da so najnujnejše potrebe v tem trenutku pokrite, je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Minister je ob tem še povedal, da bodo do konca tedna poskušali realizirati še načrtovano dobavo 1,5 milijona zaščitnih mask.

Kot je danes dejal obrambni minister Matej Tonin, bodo zaščitno opremo najprej dostavili v tiste zdravstvene ustanove in mesta, ki jih je izbruh koronavirusa najbolj prizadel. Poleg Ljubljane sta drugi dve večji žarišči še v Šmarju pri Jelšah in Metliki. Maske bodo razdelili tudi na vstopne točke po državi.

V Boxmarku verjetno že v ponedeljek proizvodnja zaščitnih mask

Potrebe po zaščitnih maskah bodo zagotovili tudi v slovenskem podjetju Boxmark, kjer že v prihodnjih dneh pričakujejo prve pošiljke materiala za izdelavo zaščitnih mask. Kot je povedal direktor podjetja Marjan Trobiš, bi lahko prve maske začeli šivati že v ponedeljek in bi jih lahko že dobavili v torek. V podjetju računajo, da bi lahko izdelali od 40 do 45 tisoč mask dnevno.