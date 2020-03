Neumnost brez primere v času koronavirusa

Srbski mediji so te dni polni objav o napadalcu madridskega Reala Luki Joviću, ki je iz Madrida pripotoval v Beograd, tam pa se je, namesto da bi se umaknil v izolacijo, po mestu sprehajal s svojo spremljevalko Sofijo Milošević, ki je v sredo praznovala rojstni dan. Srbi so zgroženi.

Mladega nogometaša, ki se očitno še ne zaveda nevarnosti, ki jo povzroča novi koronavirus, je javno okrcala tudi predsednica srbske vlade Ana Brnabić. "On je samo eden od 65 tisoč srbskih državljanov, ki so se v teh dneh vrnili iz tujine, zato da bi uživali v ugodnostih našega brezplačnega zdravstva," je opozorila in napovedala: "Z neodgovornimi nogometaši, ki imajo v tujini milijonske pogodbe in po prihodu v Srbijo, kršijo pravila o izolaciji bodo imeli opravka preiskovalni organi."

In kje točno ga je polomil 22-letni nogometaš?

Potem ko so vodilni v nogometnem klubu Real Madrid nogometaše iz preventivnih razlogov poslali v karanteno, je Jović sedel na letalo in pripotoval v Srbijo, kjer je svojo izvoljenko želel presenetiti za rojstni dan, pri tem pa pozabil na pravilo o 14-dnevni samoizolaciji za vse, ki v Srbijo pripotujejo iz tujine.

Številni so zaljubljen parček včeraj opazili, kako se meni nič, tebi nič, sprehajata po mestu.

Jović se na kritike še ni odzval, ga je pa skušal opravičiti njegov oče, ki je za srbski Informer dejal, da se je njegov sin v domovino vrnil že v začetku tedna, potem ko je bil njegov test za okužbo s koronavirusom, ki so ga opravili že v Madridu, negativen. Dejal je še, da je njegov sin, tako kot vsi nogometaši Reala, dobil zeleno luč za vrnitev v Srbijo tako s strani predsednika kluba Florentina Pereza kot klubskega trenerja Zinedina Zidana.

Namakal se je v istem bazenu kot okuženi Thompkins

Jović je pred dnevi, ko je v javnost pricurljala informacija, da je s koronavirusom okužen tudi košarkar Real Madrida Trey Thompkins, zaskrbljen, saj se je v času rehabilitacije po poškodbi namakal v istem klubskem bazenu kot okuženi Thompkins.

Na poročanje srbskih medijev pa se je odzvala Jovićeva izbranka Sofija, ki je zavrnila vsa namigovanja, da bi ob svojem rojstnem dnevu priredila zabavo, ki se je je udeležil tudi nogometaš. Vse navedbe je zavrnila in dejala, da dosledno upošteva vse ukrepe, in da ji v trenutni situaciji niti malo ni do zabave. O svojem izbrancu ni govorila.