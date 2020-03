Ali lahko zaradi koronavirusa zbolite dvakrat?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je nekaj posameznikov po svetu za novim koronavirusom zbolelo dvakrat, stroka opozarja, da gre le za izjeme in da bomo ljudje po okužbi razvili odpornost proti virusu.

Okužbo z novim koronavirusom so po svetu do zdaj potrdili pri 245 tisoč ljudeh, okoli deset tisoč jih je umrlo. Zadnje raziskave kažejo, da je število okuženih precej višje, vendar pa številni simptomov ne kažejo ali pa so ti zelo blagi, lahko pa ti ljudje virus kljub vsemu prenašajo.

Strokovnjaki predvidevajo, da se bo širjenje virusa ustavilo oziroma upočasnilo šele takrat, ko bo okuženih od 50 do 80 odstotkov populacije. Pri tem pa se zastavlja vprašanje, ali se lahko z virusom okužimo dvakrat. Po mnenju zdravnikov bomo zaradi okužbe imuni vsaj kratkoročno, zelo verjetno pa tudi na dolgi rok.

Verjetnost, da bi zboleli dvakrat, je majhna

Čeprav iz sveta poročajo o posameznih primerih, ko so ljudje za boleznijo, ki jo povzroča virus covid-19, zboleli dvakrat, strokovnjaki mirijo, da bomo najverjetneje, kot pri drugih podobnih infekcijah, ljudje razvili odpornost proti bolezni. Izjeme sicer vedno obstajajo, a na splošno bomo po tem pred virusom zaščiteni.

Skoraj petina ljudi ne bo razvila simptomov

Ena od raziskav je pokazala, da 17,9 odstotka ljudi, ki se okuži z novim koronavirusom, simptomov ne razvije. Tudi strokovnjaki opozarjajo, da je število okuženih realno gledano od pet- do desetkrat večje od števila uradno potrjenih. Ravno zato so potrebni ukrepe, kot sta karantena in socialna distanca.