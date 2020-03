Konzularna služba zunanjega ministrstva se zaradi številnih omejitev potovanj, ki so bile uvedene zaradi pandemije koronavirusa, trudi, da pomaga čim več slovenskim državljanom pri njihovem vračanju v domovino, je poudaril Šter. A sedanji primer vračanja turistov s Kanarskih otokov, po njegovih ocenah, kaže, da se očitno vsi ne zavedajo težavnosti položaja, ki je nastal zaradi pandemije koronavirusa, poroča STA.

Na Kanarskih otokih vsaj 80 Slovencev

Potem ko se je v četrtek preko Prage s Kanarskih otokov vrnila skupina 14 slovenskih državljanov, so na MZZ domnevali, da jih je tam morda še deset ali 15. Izkazalo pa se je, da jih tam kar 80.

"V zadnji noči smo s pomočjo Poljakov pripeljali s posebnim letalom v Varšavo skupino Slovencev, ki so jo Poljaki po našem zaprosilu vkrcali na svoje letalo kot evakuacijski let. Ponudili so nam 19 prostih mest, potem ko so vkrcali Poljake. Zagotovili smo jim, da bomo zagotovo zapolnili vseh 19 mest. Naše veleposlaništvo v Madridu je začelo kontaktirati Slovence, ki so tam. Napolnili smo 12 mest. Sedem jih je ostalo praznih," je povedal Šter. "Tisti, ki so zavrnili, da bi se vkrcali, so imeli za moje pojme aboten razlog - povedali so, da bodo počakali na ugodnejšo priložnost," je po poročanju STA pojasnil razočarani Šter.

Lahko bi vkrcali koga drugega

"To je katastrofalna gesta tudi za naše nadaljnje sodelovanje s Poljaki, kajti zdaj so v Varšavo pripeljali sedem praznih sedežev. Lahko bi vkrcali koga drugega," je dejal. Ker se Slovenci niso pravočasno odločili, na te prazne sedeže niso mogli vkrcati nekoga, ki je morda ostal v velikih težavah, je izpostavil Šter. "Na ta način mi ne moremo več pomagati niti tem ljudem niti tistim, ki bi morda zares razumeli težo položaja," je dodal.

"Ta primer je žalitev za vse moje kolege, ki se zares trudijo, da najdejo možnosti, kako spraviti Slovence domov," je po pisanju STA Šter še izrazil ogorčenje. Iz Varšave je poletelo tudi posebno letalo s potniki, ki so prišli s Kanarskih otokov. Na ljubljanskem letališču je pristalo okoli 11.30.

Okno za vračanje v Evropo se zelo zapira

Šter je še opozoril, da se okno za vračanje evropskih državljanov res že zelo zapira. "Evropski državljani v oddaljenih delih sveta postajajo tvegane osebe, ki jih ne vidijo radi. In so deležni gest sovražnosti. V nekaterih državah so že zahtevali od evropskih državljanov, da zapustijo njihovo ozemlje do konca tega tedna," je po pisanju STA še opozoril. Slednje velja predvsem za južnoameriške države.

"V teh razmerah ne razumem ljudi, ki se še vedno odpravijo na počitnice na Maldive ali v Cancun ali pa v kakšno srednjeazijsko državo," je dejal. "Moramo pomagati slovenskemu državljanu, ki je v stiski, ampak zagabi se nam, kadar iz tiste stiske noče in kadar imamo zaradi tega slabši ugled pri državah, ki so nam pripravljene priskočiti na pomoč," je dejal Šter za STA.

Dodal je sicer, da se je na konzularno službo MZZ obrnilo zelo veliko ljudi in zaprosilo za pomoč pri reševanju svoje težke življenjske situacije. "Takrat skušamo pomagati staršem, ki iščejo možnosti, da se jim otroci vrnejo iz tujine. Ali pa kakšnemu bolniku, ki mora na zdravniški poseg," je pojasnil.

Na poti v Slovenijo tudi avtobus iz Srbije

Tako uspešno poteka vračanje slovenskih državljanov iz Srbije. Avtobus iz Beograda je že na srbsko-hrvaški meji in popoldne naj bi dosegel mejo s Slovenijo. Na njem je 16 slovenskih državljanov in ena Slovakinja. Obstaja možnost, da bodo podobno izmenjavo izvedli tudi s Črno goro, je nakazal Šter.

"Ob tem, ko se trudimo pomagati, je zato še bolj depresivno gledati ljudi, ki pravzaprav ne razumejo, da jim mogoče čez dan, dva ali tri ne bo mogoče več pomagati in bodo ostali v razmerah, ki ne bodo prijetne. In te neprijetne razmere bodo trajale kar nekaj časa," je opozoril.

"Zato pozivamo, da odidejo in uporabijo te zadnje od zadnjih možnosti in letijo recimo preko Istanbula v Sarajevo ali Zagreb. Ali pa uporabijo kakšen drug prevoz in pridejo bližje Sloveniji. Če pa tega ne želijo, naj ostanejo tam in naj ne obremenjujejo tistih, ki se zares dan in noč trudijo, da vzpostavljajo možne kanale tistim, ki res želijo v domovino," je popisanju STA še poudaril Šter.

Španija postaja drugo evropsko žarišče

Na MZZ so ponovno opozorili, da je vračanje preko Španije zelo problematično. Španija namreč postaja drugo evropsko žarišče koronavirusa, španska vlada pa je med drugim odredila tudi zaprtje turističnih nastanitev. In torej čakanje v hotelih ne bo možno, piše STA.

Letališči na Dunaju in Zagrebu še odprti

Možno je še vračanje preko dunajskega letališča. Železniška povezava od letališča Schwechat deluje normalno. Z vlakom je tako možno priti do Šentilja s prestopanjem v Gradcu. Čez mejo pa je potem treba priti "peš", saj je na slovenski strani potniški železniški promet ustavljen. Odprto je tudi letališče v Zagrebu, od koder je mogoče potem z javnim prevozom ali taksijem priti do meje s Slovenijo, so še povedali na MZZ.

Kot je še povedal Šter, tisti, ki se vkrcajo na letalo, praviloma uspešno pridejo na cilj. Kakšni pa se niti ne morejo vkrcati, ker na končni destinaciji recimo ne sprejemajo več letov iz določenih držav. "Zato smo opozarjali, naj ljudje premislijo, ali se bodo odpravili na pot, saj je to sicer iz Ljubljane zelo težko reševati," je po pisanju STA še povedal Šter.

