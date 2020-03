Vlada pod streho spravila tri milijarde težak mega protikoronski paket

"Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi virusa, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu," so nanizali v sporočilu po seji vlade, piše STA.

Paket ukrepov težak tri milijarde evrov

Podrobneje bodo sprejete ukrepe na popoldanski novinarski konferenci predstavili predsednik vlade in SDS Janez Janša ter podpredsedniki vlade in prvaki koalicijskih strank DeSUS, SMC in NSi Aleksandra Pivec, Zdravko Počivalšek in Matej Tonin.

Predsednik vlade Janez Janša je na Twitterju zapisal, da je paket ukrepov za omejitev epidemije in blažitev njenih posledic težak tri milijarde evrov. Ob tem se je zahvalil koalicijskim partnerjem ter članom strokovne svetovalne skupine, ki je pomagala pri pripravi zakonskega predloga. "Prihaja pomoč za vse," pa je po koncu vladne seje tvitnil obrambni minister in prvak NSi Matej Tonin.

Vlada predlaga, da se zakonsko besedilo v parlamentu obravnava po nujnem postopku, da bi se omilile posledice oziroma zmanjšali negativni učinki epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31. maja. "Vsi v predlogu zakona predvideni ukrepi so nujni, saj je treba nemudoma zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije," so še zapisali v sporočilu po seji vlade, poroča STA.

Potrditev mega paketa v idealnem primeru do 1. aprila

S svojimi ukrepi za pomoč prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa, ki jo je Slovenija razglasila 12. marca, želi torej vlada pohiteti. Premier Janša v idealnem primeru potrditev mega zakona v DZ pričakuje do 1. aprila. Predsednik DZ Igor Zorčič je v četrtek povedal, da bi poslanci lahko zakon sprejemali na izredni seji sredi prihodnjega tedna.

Vlada je prvo zasedanje o t. i. mega protikoronskem zakonu opravila v petek zvečer, a ni prišla do konca, zato je nadaljevala danes. Kot je danes pojasnil vladni govorec Jelko Kacin, so današnje dopoldne namenili dodatnemu usklajevanju na ravni strokovne delovne skupine, ministrski zbor pa se je vnovič sestal ob 17.30.

Zaradi epidemije sta Janševa in že pred njo vlada Marjana Šarca sprejeli številne omejevalne ukrepe. Prav tako jih sprejemajo druge države. Ti ukrepi so namenjeni obvladovanju širjenja okužbe, zaradi zapiranja trgovin, meja in mednarodnega prometa ter drugih ukrepov pa vsak dan bolj posledice čuti gospodarstvo. Pristojni tako po zdravstveni napovedujejo še gospodarsko in socialno krizo, še navaja STA.