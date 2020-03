Janša in Pahor bi aktivirala izredna pooblastila za vojsko, večji del opozicije proti ukrepu

Premier Janez Janša je na novinarski konferenci po današnjem srečanju štirih predsednikov vnovič poudaril pomembnost aktivacije tega člena. "Slovenska policija je s svojimi resursi na veliki preizkušnji," je dejal. Pri tem je spomnil na nanovo vzpostavljene kontrolne točke na meji z Avstrijo. V zdajšnjih razmerah je po njegovem mnenju prisotnost policije nujno potrebna zaradi splošne varnosti prebivalstva, zaradi česar lahko manj sil angažira na južni meji, kjer pa potrebe naraščajo, piše STA.

Pomoč slovenske vojske v teh razmerah ključna

"Pomoč Slovenske vojske je v tem trenutku pravzaprav edina kapaciteta, ki jo imamo na razpolago. Slovenske vojske, kolikor je pač sploh imamo, ne potrebujemo na ulicah, tudi če bi jo souporabili na ulicah, jo imamo mogoče za tri večje ulice v Ljubljani," je ilustriral. Premier meni, da bo v DZ dovolj razuma, da bo zbrana potrebna večina za aktivacijo tega člena.

Foto: STA

Tudi Pahor, ki je vrhovni poveljnik obrambnih sil, takšno odločitev podpira. "Zdi se mi smiselno, da vojska priskoči na pomoč policiji pri varovanju južne meje, tako da lahko policisti opravljajo druge naloge vsepovsod po naši domovini," je dejal. Pri tem je opozoril, da bo tudi sicer v naslednjih mesecih potrebno zelo pametno, učinkovito in razsodno razmeščanje naših narodnih resursov – varnostnih, gospodarskih, političnih in človeških. Ko bomo premagali epidemijo, se bomo namreč soočali še z nezakonitimi migracijami in recesijo, je opomnil.

Minister Aleš Hojs je predlog aktivacije 37.a člena Zakona o obrambi, s katero bi vojski podelil izredna pooblastila, sicer napovedal 18. marca, a se je nato odločil, da se o tem še pred odločanjem v DZ posvetuje s poslanskimi skupinami. Predlog namreč v DZ potrebuje dvotretjinsko podporo navzočih poslancev. Tako se je v preteklih dneh že pogovoril s poslanskimi skupinami SDS in SNS, kjer njegov predlog podpirajo, pa tudi s poslanci Levice, kjer imajo do njegovega predloga največ pomislekov, poroča STA.

V opoziciji z izjemo SNS niso naklonjeni ukrepu

Danes so sledila srečanja s poslanskimi skupinami SMC, DeSUS in SAB, v petek pa se bo Hojs sešel še s poslanci LMŠ in nazadnje s poslansko skupino SD. Dozdajšnji odzivi kažejo na to, da v opoziciji z izjemo SNS načelno niso naklonjeni uveljavitvi takšnega ukrepa. V Levici so po sredinem srečanju tako sporočili, da vztrajajo, da bi bil ukrep pretiran, nepotreben in celo protiustaven. Nasprotovanje aktivaciji 37.a člena je danes v izjavi za medije ponovil tudi vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.

Foto: STA

Prvak SD Dejan Židan je dodal, da je povezovanje aktivacije 37.a člena z obvladovanjem epidemije "povsem napačno". V SD trenutno navedbe o aktivaciji vojske po njegovih besedah razumejo kot "najavo represije". Bodo pa na pogovor o tem vprašanju po napovedi Židana kljub vsemu sprejeli notranjega ministra Hojsa.

Poslanka LMŠ Jerca Korče je medtem ocenila, da trenutne razmere niso takšne, da "bi na zalogo, zaradi morebitne grožnje povečanega prehoda meje, aktivirali ta člen". Če bi se zadeve spremenile, pa so se v LMŠ o novonastalih razmerah pripravljeni pogovoriti, je pojasnila.

V SAB medtem niso vnaprej proti temu, da vojska na meji pomaga policiji. "Ocenjujemo pa, da v tem trenutku še niso izpolnjeni vsi pogoji za aktivacijo tega člena," je danes dejala predsednica SAB Alenka Bratušek. Z ministrom Hojsom so se zato danes dogovorili, da jim posredujejo še dopolnjeno gradivo, ko bo to pripravljeno, in se takrat o tem ponovno pogovorijo. "Varnost ljudi in države je tudi za nas na prvem mestu," je poudarila, še navaja STA.