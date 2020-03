Zaradi navala izletnikov so zaprli to cesto

Lepo vreme je kljub onesnaženosti z delci PM in potrebnim omejitvam, ki so povezane z ukrepi proti širjenju okužb z novim koronavirusom, v naravo spet zvabilo veliko Slovencev. Zelo priljubljene so pohodniške in izletniške točke tudi okrog večjih mest, zato so tam že morali sprejeti prve ukrepe in omejiti dostop.

Tak ukrep so sprejeli pri civilni zaščiti občine Ig in danes zaprli cesto proti Iškemu vintgarju in naprej proti Krimu. Odločitev o zapori so sprejeli zaradi prevelikega obiska obeh turističnih točk, pojasnjujejo na občini Ig.