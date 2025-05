Zaradi rednih pregledov ventilatorjev v predorih bo v noči na nedeljo in ponedeljek zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico. Prvo noč bo zapora v smeri Ljubljane, drugo pa v smeri Maribora. Prihodnji teden pa bo zaradi del v predorih predvidoma vsako noč v smeri Novega mesta zaprta dolenjska avtocesta med Ljubljano in Šmarjem - Sapom.

Že danes od 23. ure do 23.30 bo zaprt odsek štajerske avtoceste med Arjo vasjo in Šempetrom proti Ljubljani in proti Mariboru zaradi postavitve portalne konstrukcije čez avtocesto. Predvidoma med 20.30 in 23. uro ter med 23.30 in 4. uro v soboto zjutraj pa bo promet na tem območju v obe smeri vožnje potekal samo po prehitevalnem pasu, so sporočili iz Darsa.

Zapore na štajerski avtocesti

V noči na nedeljo, od 21. do 6. ure zjutraj, bo medtem štajerska avtocesta zaradi rednih pregledov ventilatorjev v predorih Jasovnik in Trojane zaprta med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane. Na avtocestnem priključku Trojane bosta v tem času zaprta uvoza na avtocesto proti Ljubljani in proti Mariboru.

V noči na ponedeljek, prav tako od 21. do 6. ure zjutraj, pa bo avtocesta med Blagovico in Vranskim iz istega razloga zaprta v smeri Maribora. Na avtocestnem priključku Trojane bosta prav tako zaprta uvoza na avtocesto proti Ljubljani in proti Mariboru.

Obvoz v času zapor bo po vzporedni regionalni cesti med Vranskim in Blagovico.

Na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljamiže nekaj tednov potekajo obsežnejša obnovitvena dela, trenutno največja na avtocestnem omrežju. Predvidoma do konca junija bo v dolžini približno devet kilometrov vzpostavljena zapora, ki omogoča prilagodljivo spremembo števila prometnih pasov v posamezno smer: dva prometna pasova v smeri povečanega prometnega toka, eden pa v nasprotni smeri.

Dolgi zastoji nastajajo že zdaj

Že zdaj na območju nastajajo dolgi zastoji, najzahtevnejša gradbena dela, ki bodo najbolj vplivala na promet in vključujejo obnovo predorov in viaduktov, pa se bodo začela julija. V tem času bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami predvidoma 90 dni preusmerjen na drugo polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bo v tem času zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Dela bodo nato potekala še v gradbeni sezoni 2026.

Od ponedeljka do sobote bo vsako noč med 21.30 in 5. uro zjutraj zaprta dolenjska avtocesta med priključkoma Ljubljana jug in Šmarje - Sap proti Novemu mestu. Razlog je prenova elektrostrojne opreme v predorih Mali Vrh in Debeli hrib. Obvoz bo prek izvoza Ljubljana jug po Dolenjski cesti in skozi Škofljico do uvoza na avtocesto na priključku Šmarje - Sap.

Na odseku dolenjske avtoceste obsežnejša obnovitvena dela

Na odseku dolenjske avtoceste med priključkoma Bič in Trebnje vzhod še naprej potekajo obsežnejša obnovitvena dela. Smerno vozišče proti Novemu mestu je tako zaprto, ves promet v obe smeri pa je preusmerjen na smerno vozišče proti Ljubljani, kjer poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Ob povečanem prometu se lahko v smeri Novega mesta začasno vzpostavita dva pasova, medtem ko promet proti Ljubljani v tem času poteka po enem pasu. Dela bodo v celoti končanapredvidoma do avgusta.

Dela še vedno na primorski avtocesti

Na primorski avtocesti še naprej potekajo obnovitvena dela med Kozino in Črnim Kalom proti Kopru, ki bodo v več fazah trajala predvidoma do novembra. Med Brezovico in Vrhniko pa bo zaradi gradnje priključka Dragomer še predvidoma do konca junija promet potekal po dveh zoženih pasovih.

Na hitri cesti Razdrto–Vipava je v prvi fazi obsežnejše obnove v smeri Nove Gorice zaprt vozni pas v dolžini približno petih kilometrov. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Dela na vipavski hitri cesti bodo potekala letos in prihodnje leto.

Na gorenjski avtocesti bodo med priključkom Hrušica (Jesenice zahod) in predorom Karavanke stekla vzdrževalna dela, ki bodo potekala v več fazah v obeh smereh vožnje. V času del bo promet omogočen za vozila do največje širine 3,5 metra, so še opozorili na Darsu.