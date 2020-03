Poziv ljubiteljem gora: Odpovejte se goram in se ne izpostavljajte tveganju

Planinska zveza Slovenije je v času koronakrize že večkrat pozvala ljubitelje gora, naj se v trenutnih razmerah odpovedo aktivnostim v gorah in naj se po nepotrebnem ne izpostavljajo tveganjem, ker s tem še dodatno obremenjujejo gorske reševalce in medicinsko osebje, vendar se še vedno najdejo posamezniki, ki tega poziva ne upoštevajo. Kako lahko ublažite potrebo po obiskovanju gora?

Planinske koče, naravna plezališča in nekatere planinske poti po vsej Sloveniji so zaprti, zato na Planinski zvezi Slovenije ljudi pozivajo, naj se odločajo le za lažje sprehode v bližini doma in upoštevajo priporočila pristojnih.

koronavirus.pzs.si, na kateri ažurno objavlja ukrepe in priporočila. Planinska zveza Slovenije je v tem času vzpostavila tudi posebno spletno stranna kateri ažurno objavlja ukrepe in priporočila.

"Ne obremenjujte reševalcev in medicinskega osebja"

Generalni sekretar PZS Matej Planko še enkrat poziva ljubitelje gora, naj se ne izpostavljajo nepotrebnim tveganjem ter tako še dodatno obremenijo reševalce in medicinsko osebje.

"Planinske koče po vsej Sloveniji so zaprte, prav tako naravna plezališča, planinska društva so na pobudo civilne zaščite ali odredbe občin zaprla nekatere planinske poti, zato prosimo vse, naj se odločajo le za lažje sprehode v bližini doma in upoštevajo priporočila pristojnih," svetuje Planko in poziva tudi k odgovornemu odnosu do narave, kamor sodi tudi odnašanje smeti v dolino in odlaganje le-teh v ustrezne zabojnike.

Planinske koče, plezalni centri in plezališča so do nadaljnjega zaprti

Planinske koče so že prejšnji teden do nadaljnjega zaprle svoja vrata, zato naj se obiskovalci pri njih ne zadržujejo v skupinah, tam ne posedajo na klopcah in otroci naj ne plezajo po igralih, pozivajo na PZS.

Iz preventivnih razlogov so zaprti tudi plezalni centri in telovadnice, planinska zveza pa je ta teden pozvala tudi planinska društva, odseke in druge skrbnike plezališč, ki tega še niso storili, da začasno zaprejo naravna plezališča in tako pomagajo pri zajezitvi epidemije in tveganju nesreč.

Družbena omrežja kažejo drugačno sliko

Kljub vsem pozivom in priporočilom pa na PZS opažajo, da je na družbenih omrežjih še vedno zaslediti veliko objav o individualnih zahtevnih vzponih oziroma vzponih v manjših skupinah ter neupoštevanje priporočil in pozivov pristojnih.

Gorski reševalec in inštruktor Matjaž Šerkezi ne more razumeti, da nekateri še vedno ne upoštevajo ukrepov in te kršitve v obliki planinarjenja in plezanja ponosno razkazujejo na družbenih omrežjih. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Gorski reševalci smo v prejšnjem tednu pozvali javnost, da se za čas izredne situacije odpove vsem dejavnostim v gorskem svetu, kamor sodi tudi plezanje v plezališčih, ker je s tem povezano tveganje za poškodbe.

Poleg tega so jasna navodila, da v primeru poškodbe v gorah in suma na okuženost s covidom-19 posadka helikopterja ne bo odobrila prevoza, gorski reševalci pa moramo v tem primeru postopati po posebnih predpisanih metodah, s čimer se podaljšata intervencijski čas do ponesrečenca in sam sistem reševanja, prav tako se moramo zavedati, da zdravstveni domovi obratujejo v posebnih pogojih," ob tem opozarja strokovni sodelavec PZS in inštruktor gorskega reševanja Matjaž Šerkezi, ki ne more razumeti, da ljudje še vedno ne upoštevajo ukrepov in to ponosno razkazujejo z objavami na družbenih omrežjih.

"To razumem kot spodbujanje množic k neodgovornosti in nepotrebnemu izpostavljanju ne le sebe, ampak predvsem tistih, ki bodo morali v primeru nesreče poskrbeti zanje, torej gorskih reševalcev, medicinskega osebja, gasilcev ..." polaga na srce Šerkezi.