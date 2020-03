Znano je, kako bo vlada z megapaketom pomagala državljanom

Vladi je po dveh dneh zasedanj uspelo pod streho spraviti obširen zakonski predlog, ki predvideva številne interventne ukrepe za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa oziroma bolezni covid-19 za državljane ter gospodarstvo. Paket je finančno ovrednoten na tri milijarde evrov in izboljšuje socialni položaj državljanov. Tako imenovani protikorona paket pomoč obljublja ne le poslovnim subjektom in upokojencem, temveč tudi študentom ter prejemnikom socialne pomoči.

Podrobnosti iz predloga zakona bo premier Janez Janša skupaj s predsedniki koalicijskih strank in finančnim ministrom Andrejem Šircljem predstavil ob 17. uri na novinarski konferenci, ki jo bomo v živo spremljali na Siol.net.

Za samozaposlene

Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 odstotkov, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 odstotkov. Hkrati bo država pokrila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Za študente in družine

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom, in sicer v obliki enkratnega dodatka 150 evrov, ki bo izplačan do 30. aprila 2020. Velike družine s tremi otroki bodo poleg dodatka, ki ga že prejemajo, po predlogu prejele še dodatnih 100 evrov, družine s štirimi ali več otroki pa 200 evrov.

Vlada bo poskrbela tudi za študente. Foto: STA

Za upokojence in prejemnike socialne pomoči

Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom, da se zagotovi večja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov.

Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah:



- 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov,

- 230 evrov za pokojnine od višine 501 evra do višine 600 evrov,

- 130 evrov za pokojnine od višine 601 evra do višine 700 evrov.

Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so upravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Za zaposlene v zasebnem sektorju

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v obdobju epidemije novega koronavirusa. Do zneska 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v obdobju epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so čezmerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Potrebna sredstva bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Foto: STA

Z namenom ohranja delovnih mest bo v obdobju epidemije novega koronavirusa namesto delodajalcev vse prispevke vseh zaposlenih na čakanju prevzela država, vse pravice zavarovancev pa se ohranijo, je že v torek povedal premier Janez Janša. Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v obdobju epidemije od prvega dne pa bo namesto delodajalcev prevzela zdravstvena zavarovalnica.

Nižje plače funkcionarjem

Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30 odstotkov znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem predsednika republike, generalnemu sekretarju urada predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih organih.

Zakon predvideva tudi znižanje funkcionarskih plač za 30 odstotkov. Foto: STA

Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač nekdanjih funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon pa ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem Ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.

Za ohranitev socialne varnosti

Kot so zapisali na uradni spletni strani vlade, so cilji predlaganih ukrepov ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni covid-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstvenoraziskovalnim projektom za boj z epidemijo novega koronavirusa, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Vsi predlagani ukrepi naj bi veljali do 31. maja.