Vlada bo predstavila sveženj ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Premier Janez Janša, finančni minister Andrej Šircelj in vodja posebne posvetovalne skupine Matej Lahovnik bodo danes ob 11. uri predstavili prvi obsežnejši zakonski sveženj za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, ki ga je vladna ekipa pretresala pozno v noč. Dostopno bo celotno besedilo ukrepov za blaženje posledic epidemije koronavirusa.

Ministrska ekipa je predlog ukrepov pretresala na Brdu pri Kranju. Sejo je začela v ponedeljek ob 18. uri, po poročanju STA pa jo končala okoli 23.30. Sveženj ukrepov, ki bo po napovedih vreden vsaj tri milijarde evrov, bo predvidoma potrdila do petka in ga nato poslala DZ v sprejem.

Vlada bo zagotovila toliko finančnih sredstev, kot je treba, da se ohrani "delovna mesta, socialno stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis, potenciale v znanosti, kulturi in družbi nasploh", je že napovedal premier Janez Janša. Dodal je, da bo temeljna vsebina svežnja zamrznitev trenutnega stanja na trgu dela, v gospodarstvu in družbi nasploh.

Novi vladni predlogi se sicer nanašajo na nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, kot so zdravstvo, civilna zaščita, varnost in kritična infrastruktura. Po odločitvi predstojnikov bo zanje na voljo od 10- do 200-odstotni dodatek na osnovno plačo. Delodajalcem bodo priporočili, naj podoben pristop uberejo v svojih podjetjih, navaja STA.

Pomoč gospodarstvu

Zakonski sveženj se nanaša tudi na pomoč gospodarstvu. Vlada naj bi oblikovala predlog za način in višino povračila plač v podjetjih, ki so morala zaradi epidemije v celoti ali deloma prekiniti poslovanje. Določila naj bi način ocene gospodarske škode, povzročene gospodarskim subjektom zaradi epidemije, in splošni okvir za povračilo.

Posebna Lahovnikova skupina naj bi predlagala ukrepe, ki bi večinoma veljali za marec, april in maj, usmerjeni pa naj bi bili v ohranjanje delovnih mest, pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč ljudem, ki se jim bodo zmanjšali prejemki, in dodatno pomoč podjetjem za zaščito, so že v ponedeljek poročale Finance.