Nemški minister, zaskrbljen zaradi koronavirusa, naredil samomor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

54-letnega Thomasa Schäferja so v soboto našli mrtvega ob železniški progi. Iz tožilstva v Wiesbadnu so sporočili, da domnevajo, da je naredil samomor, poroča STA.

"Šokirani smo, ne moremo verjeti, predvsem pa smo izjemno žalostni," je izjavil predsednik deželne vlade Volker Bouffier..

Vidno pretreseni ministrski predsednik je dejal, da je Schäfer, ki je bil hessenski finančni minister deset let, delal dan in noč, da bi pomagal podjetjem in delavcem pri soočenju z gospodarskimi posledicami pandemije.

"Danes moramo domnevati, da je bil globoko zaskrbljen," je dejal. "Prav v teh težkih časih pa bi potrebovali nekoga, kot je on," je dodal.

Priljubljen in spoštovan politik iz Krščansko-demokratske unije (CDU) je že dolgo veljal za možnega naslednika Bouffierja. Bil je poročen in imel dva otroka, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.