Ganljivo pismo iz Italije: To vse vas še čaka

Italijanska pisateljica Francesca Melandri je v pismu Evropejcem pojasnila, kaj nas čaka v prihodnosti. Foto: Wikimedia Commons "Pišem vam iz Italije, kar pomeni – iz vaše prihodnosti. Mi smo zdaj tam, kjer boste vi čez nekaj dni. Vsi grafi epidemije nakazujejo na to, da smo zdaj vsi vpleteni v nekakšen vzporedni ples," v pismu Evropejcem zapiše priznana italijanska pisateljica Francesca Melandri.

"No, mi smo nekaj korakov pred vami, tako kot je bil Wuhan (kitajsko mesto, kjer so zaznali prve okužbe z novim koronavirusom) nekaj korakov pred nami. Gledamo vas, kako se obnašate, natanko tako, kot smo se obnašali mi. Razpravljate o istih stvareh, o katerih smo nedavno razpravljali tudi mi in medtem ko nekateri še vedno trdijo, da gre pri virusu zgolj za malo težjo obliko gripe in ne razumejo, zakaj vse skupaj spremlja takšna panika, so drugi že doumeli, za kaj gre," piše Melandrijeva in nadaljuje:

"Ker vas opazujemo iz prihodnosti, vemo, da so se mnogi izmed vas zaklenili v svoje hiše, citirali Orwella, nekateri celo Hobbsa. No, kmalu boste za kaj takega preveč zaposleni," napoveduje.

Zakaj? "Ker kot prvo, boste jedli. Ne samo zato, ker bo to ena od zadnjih stvari, ki jih boste še lahko počeli. Našli boste na desetine skupin na družbenih omrežjih, ki ponujajo nasvete, kako na čim bolj učinkovit način preživeti prosti čas. Najprej se boste pridružili vsem tem skupinam, a jih boste že po nekaj dneh začeli ignorirati.

Prebirati boste začeli vse apokaliptične knjige, a boste hitro ugotovili, da vas to sploh ne zanima.

Nato boste spet jedli. Ne boste prav dobro spali. Spraševali se boste, kaj se dogaja z demokracijo.

Imeli boste zelo pestro življenje na družbenih omrežjih – na Messengeru, WhatsAppu, Skypu, Zoomu ...

Svoja odrasle otroke boste pogrešali bolj kot kadarkoli prej. Misel na to, da nimate pojma, kdaj jih boste spet videli, vas bo zabolela tako močno, kot bi vas kdo močno udaril v prsi.

Stare zamere in nesoglasja bodo pozabljeni in zdelo se vam bo, da so povsem nepomembne.

Telefonirali boste ljudem, za katere ste si obljubili, da nikoli več ne boste govorili z njimi, in jih povprašali po počutju.

Veliko žensk bo pretepenih v svojih domovih.

Spraševali se boste, kaj se dogaja z ljudmi, ki ne morejo biti doma, saj nimajo doma.

Foto: Getty Images

Počutili se boste ranljivo, ko boste po povsem prazni ulici hodili proti trgovini, še posebej, če ste ženska.

Spraševali se boste, ali je to način, ki bo uničil družbo. Se to res zgodi tako hitro? Utišali boste te misli in ob prihodu domov, spet boste jedli.

Pridobili boste nekaj kilogramov. Poiskali boste spletne fitness programe.

Veliko se boste smejali. Bolj kot kadarkoli prej boste uživali v črnem humorju.

S prijatelji in ljubimci se boste začeli dogovarjati, da se srečate v trgovini, da se vsaj za hipec vidite v živo, seveda pa boste ves čas pazili na socialno distanco.

Sprevideli boste pravi značaj ljudi okrog sebe. Nekateri sumi se bodo izkazali za pravilne, spet drugi vas bodo povsem presenetili.

Tisti, ki na vse gledajo kot na priložnost za globalno obnovo, vam bodo pomagali videti širšo sliko. A vam bodo istočasno spet šli na živce. Lepo, planet spet diha, ker je manj CO2 izpuhov, ampak kako bomo prihodnji mesec plačali račune?

Foto: Getty Images

Ne boste razumeli, ali je biti priča rojstvu novega sveta čudovita ali žalostna situacija.

Na glas boste navijali glasbo in jo poslušali ob odprtih oknih. Ko ste nas videli, da z naših balkonov prepevamo arije, ste si mislili: Ah, ti Italijani. Ampak tudi vi boste prepevali, zato, da bi spodbujali eden drugega.

Na ves glas boste prepevali 'I will survive', in mi vas bomo gledali in kimali, tako kot so nam kimali prebivalci Wuhana, ki so to isto počeli februarja.

Mnogi od vas boste zaspali z mislijo, da se boste ločili prvi dan po ukinitvi karantene.

Veliko otrok bo spočetih.

Vaši otroci bodo pouk spremljali preko televizije. Zelo naporno bo, a vam bodo hkrati tudi v veliko zadovoljstvo.

Starejši ljudje se bodo kot kakšni najstniki požvižgali na ukrepe. Morali se boste prepirati z njimi, da jim prepoveste izhode, vse samo zato, da se ne bi okužili in umrli.

Poskusili se boste izogniti razmišljanju o ljudeh, ki so osamljeni umrli na oddelkih intenzivne nege.

Foto: Getty Images

Želeli boste z rožami posipati poti, po katerih hodijo zdravstveni delavci.

Rekli vam bodo, da se je družba združila v skupnem boju in da ste vsi v istem čolnu. Ker je to resnica. Ta izkušnja bo za vedno spremenila vaš pogled na vas kot posameznika, ki je del celote.

Zelo pomembno bo, kateremu družbenemu razredu pripadate. Ni enako, če ste zaprti v veliki hiši s čudovitim vrtom ali v majhnem podnajemniškem stanovanju. NI enako, ali imaš možnost delo opravljati od doma, ali gledati, kako tvoj posel izginja. Čoln, v katerem skupaj plujemo v boju proti epidemiji, se vam ne bo zdel za vse enak in niti ni. Nikoli ni bil.

V nekem trenutku se boste zavedli, kako je vse skupaj težko. Strah vas bo.

Strahove boste delili s svojimi najbližjimi, ali pa jih boste zadržali zase, zato, da jih ne obremenite.

Foto: Getty Images

Spet boste jedli, napoveduje."

"Mi smo v Italiji in to je to, kar vemo o vaši prihodnosti. To je napovedovanje prihodnosti. Mi smo vedeževalci na nizki ravni.

In če pogledamo še dlje v prihodnost, prihodnost, ki ni znana ne nam in ne vam, pa lahko rečemo samo to: Ko se vse to konča, svet ne bo več isti, kot je bil," sklene Melandrijeva.