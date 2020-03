Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila države v azijsko-pacifiški regiji, da se morajo pripraviti na dolgotrajno bitko proti novemu koronavirusu. Previdnostnih ukrepov ne smejo opustiti niti ob morebitnem upadanju števila primerov okužbe, svari organizacija, piše STA.

"To je pandemija, kakršne svet še ni videl. Na popolnoma nov način je spremenila naš sistem in obremenila človeška življenja," je v spletni novinarski konferenci dejal regionalni direktor WHO za zahodno pacifiško regijo Takeshi Kasai.

"Naj bom jasen - epidemija v Aziji in Pacifiku še zdaleč ni končana," je opozoril in dodal, da gre za dolgotrajno bitko, v kateri ne gre prehitro pozabiti na potrebno previdnost.

V razvoju 50 morebitnih cepiv

Kasai je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še povedal, da je trenutno v razvoju 50 morebitnih cepiv proti novemu koronavirusu, več jih je že v fazi kliničnega preizkušanja, piše STA.

A četudi raziskave tečejo izjemno hitro, morajo države po njegovih besedah z namenom ustavitve oz. upočasnitve širjenja okužb ohraniti taktiko zgodnjega iskanja, izolacije in testiranja, tako kot tudi vzpostavljanja fizične distance v skupnostih.

"Ti ukrepi nam lahko kupijo dragocen čas za pripravo na obsežno širjenje okužb v skupnosti," je dejal. Dodal je, da še vedno ne vedo, kako dolgo bo trajal boj proti covidu-19, v nobenem primeru pa ni verjetno, da bo ta bolezen izginila "naslednji teden ali celo naslednji mesec", še piše STA.

Foto: Vlada RS