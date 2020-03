PREVERILI SMO: Je Slovenija ostala brez zaščitnih mask in razkužil?

Oglasno sporočilo

Tako zaščitne maske kot razkužila in dezinfekcijska sredstva so trenutno zelo iskana, njihova dobava pa zelo omejena in neredna. Iz trgovskih centrov poročajo, da je povpraševanje ogromno, kar dobijo, pa takoj razprodajo. Dobava je zaradi velikega povpraševanja po vsej Evropi trenutno zelo otežena. Za vas, drage bralke in bralci, smo preverili, kakšna je situacija v Sloveniji.

ZAŠČITNE MASKE

Ker je dobava večine zaščitnih mask iz Kitajske, je teh najprej zmanjkalo. Danes zaščitnih mask v Sloveniji ni več možno kupiti. Tudi ko bodo prve pošiljke prišle, je prioriteta oz. bodo te najprej namenjene za zdravstvene ustanove in zdravstvene delavce, zato zaščitnih mask v doglednem času ne moremo pričakovati.

Na dan 7. 3. 2020 je v Sloveniji potrjenih 12 primerov okužbe s koronavirusom. Minister za zdravje je predpisal odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih, kjer se zbere več kot 500 ljudi, zato je bil v nedeljo odpovedan tudi zadnji dan največjega graditeljskega sejma v Sloveniji - sejma DOM v Ljubljani.

Sicer strokovnjaki poudarjajo, da so zaščitne maske za zdravega človeka neuporabne. Veliko bolj pomembna so razkužila in dezinfekcijska sredstva, saj so pri preprečevanju in širjenju okužb bolj učinkovita. Preverili smo tudi, kako je trenutno z razkužili v Sloveniji.

V bolnišnicah je za oskrbo poskrbljeno, v domačem okolju pa moramo sami poskrbeti za zaščito pred virusi in bakterijami.

RAZKUŽILA

V Ljubljanskih lekarnah je povpraševanje po razkužilih in dezinfekcijskih sredstvih izredno veliko, tako da je večina enot brez razkužil.

V Gorenjskih lekarnah so zaloge tudi že pošle; sproti sicer naročajo nove, vendar tudi dobavitelj nima več razkužil na zalogi.

V Celjskih lekarnah zaloge sproti poidejo, pri dobaviteljih ni informacij o novih pošiljkah.

V Goriških lekarnah poudarjajo, da ne vedo, kako bo z dobavo.

V Mariborskih lekarnah že iščejo druge dobavitelje.

V večjih trgovskih centrih poročajo, da so manjše zaloge, ki so jih prejeli, v enem dnevu pošle.

RAST CEN KOT POSLEDICA POMANJKANJA

Nasploh ugotavljamo, da je zaradi velikega povpraševanja - ne le v Sloveniji, temveč v vsej Evropi - velika verjetnost, da ko bodo določeni ljudje razkužila res potrebovali, teh ne bodo mogli dobiti. Drugi problem, ki bo nastal, je, da ob pomanjkanju nekega artikla na trgu cene narastejo, kar se za zdaj sicer vidi predvsem pri zaščitnih maskah, kjer so cene narasle za kar 10-krat, in sicer s 3 evrov na kar 30 evrov. Razkužilom in dezinfekcijskim sredstvom cene prav tako rastejo in pričakovati je, da bo tako tudi naprej.

NISO VSA RAZKUŽILA IN DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA ENAKA

Še dodaten problem, ki nastane pri trenutni situaciji, pa je dejstvo, da niso vsa razkužila enaka. NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) namreč poroča, da mora biti vsebnost alkohola v razkužilu za roke najmanj 60 %, saj v nasprotnem primeru razkužilo ne uniči virusov in bakterij.

Študije so pokazale najboljšo učinkovitost pri razkužilih s 70 % alkohola. Sicer je res, da so proti virusom in bakterijam učinkovita razkužila, ki vsebujejo med 60 % in 90 % alkohola, vendar več v tem primeru ne pomeni boljše. Dodatna vsebnost vode v razkužilih s 70 % alkohola namreč upočasni izhlapevanje, zato skrajša potreben čas stika s površino in poveča učinkovitost. Hkrati je takšno razkužilo tudi veliko bolj prijazno do kože, manj vnetljivo in brez neprijetnega vonja.

Ko koncentracije alkohola padejo pod 50 %, učinkovitost dezinfekcije močno pade, zato cenjene bralce in bralke opozarjamo, naj bodo pri nakupu dezinfekcijskih sredstev in razkužil posebej pozorni na vsebnost alkohola v izdelkih. Ker se zavedamo, da trenutno na trgu vlada pomanjkanje, bodite pazljivi, da bo koncentracija med 60 % in 90 %, idealno pa je 70 %.

REŠITEV OBSTAJA

Situacija na tržišču vseeno ni brezupna; kot vedno se tudi v tem primeru še najde kakšen ponudnik, ki ima razkužila na zalogi in ki jih lahko tudi dobavi. Na zvezi smo bili s ponudnikom Cvet narave, ki je potrdil, da imajo na zalogi novo pošiljko razkužil z optimalno vrednostjo alkohola, to je 70 %. Pri podjetju sicer opozarjajo, da je povpraševanje ogromno in da bodo zaloge hitro pošle.

Ko bomo imeli več informacij, vas z njimi seznanimo.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

Upoštevamo pravila higiene kašlja.

Redno si umivamo roke z milom in vodo.

V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Naročnik oglasa je Cvet narave.