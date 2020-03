Tukaj koša ne bi dosegel niti Dončić

Today in Belgrade. 😃🏀 Only in Serbia do you have to go to such creative measures to stop our youth from playing basketball in a public court that only screwing a board over the net so the ball can't go through will work. I applaud the creativity of the person who thought of this and understand the perserverance of those who inspired it but I urge you all to stay indoors and keep safe so that you can be back on the court sooner rather than later. We are all in this together, let's play by the rules and practice discipline we learned in sports during the quarantine period so that we can all safely go out again. #BeoBasket #sportsmanagement #staysafe #stayindoors #basketball #quarantinelife Danas u Beogradu. 😄🏀Da bi sprecili mlade da igraju kosarku u Srbiji, morate biti zaista na zavidnom nivou kreativnosti, pa i zakucati dasku preko obruca. Pozdravljam kreativnost onoga, ko je ovo osmislio i razumem upornost, onih koji su izazvali ovo resenje, ali danas su stvari zaista jednostavne: ostanite kod kuce, da biste se vratili na terene sto pre. Svi smo u ovome zajedno, igrajmo po pravilima i primenimo disciplinu, naucenu u sportu i u nasem novom "karantinskom" zivotu, kako bismo se sto pre vratili lopti, vazduhu i terenima. #kosarka #najboljisportnasvetu #budimobezbedni #ostanikodkuce

A post shared by Miško Ražnatović (@misko4raznatovic) on Mar 30, 2020 at 12:53pm PDT