Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je predstavil prvega uradnega ambasadorja razstave Expo 2027 v Beogradu. To je postal nekdanji vrhunski jamajški šprinter Usain Bolt.

Foto: Reuters Aleksandar Vučić je sporočil, da je doslej udeležbo na Expu potrdilo 115 držav. Prvi uradni ambasador je postal 38-letni nekdanji šprinter Usain Bolt, ki je v karieri osvojil osem olimpijskih naslovov, 11-krat je bil svetovni prvak. "Ambasador blagovne znamke Expo in Srbije je najhitrejši človek doslej, Usain Bolt. Dogovorili smo se, da bomo imeli več ambasadorjev. Želimo si, da bi bil Expo največji dogodek na svetu in leta 2027 to bo," je pojasnil srbski predsednik.

"Pričakujemo več kot 135 sodelujočih držav, da bomo podrli vse rekorde in bili prepričljivo najboljši vseh časov ter težko dosegljivi, tako kot dosežki Bolta," je še dodal. Na svetovnem prvenstvu v Berlinu 2009 je Bolt postavil še vedno aktualna rekorda na 100 in 200 m. Na 100 m je tekel 9,58 sekunde, na 200 m pa 19,19.

Poglejte, kako sta v Boltovem slogu oba z Vučićem pozirala na medijskem terminu:

Usain Bolt Foto: Reuters "Razumem, kaj je pomen Expa. Tako kot je tudi za mojo malo državo Jamajko pomemben turizem in bi radi povabili več ljudi. Da se bo vaša država razvila, da bo razcvetela, je Expo potreben. Mislim, da bo to dobro za samo državo," pa je povedal Bolt. "Šport je vedno povezal svet. Vsi gledajo nogometno svetovno prvenstvo, pa teniške grand slame. Šport povezuje. Čeprav sem upokojen, imam še naprej rad šport. Otroke vedno pozivam, naj se ukvarjajo s športom."

Profesionalno športno kariero je Bolt končal leta 2017. Vmes je za kratek čas tekaške copate zamenjal za nogometne in oblekel dres avstralskega kluba Central Coast Mariners, za katerega je odigral nekaj prijateljskih tekem. Leta 2018 je uresničil sanje in zaigral na stadionu svoje najljubše ekipe, Manchester Uniteda, na dobrodelni tekmi v podporo Unicefu.

Expo bo v srbski prestolnici potekal med 15. majem in 15. avgustom 2027. Tema je Igra za človeštvo - šport in glasba za vse.