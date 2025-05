Srbski študenti zahtevajo predčasne volitve

Srbski študenti, ki na protestih že več mesecev zahtevajo pravico in odgovornost za žrtve smrtonosne nesreče na železniški postaji v Novem Sadu, so v ponedeljek pozvali k razpisu predčasnih volitev.

Подсетник за оне који су заборавили.

Сада је сигурно криза већа, као што је и број оних који траже изборе неупоредиво већи.

На овакав Захтев расписани су избори за 17 децембар 2023.године. pic.twitter.com/adfxNdc897 — Jelena Pavlović (@advJelenaP) May 5, 2025

"Zahtevamo takojšnjo razpustitev narodne skupščine in razpis izrednih parlamentarnih volitev v skladu s 109. členom srbske ustave," so študenti zapisali v ponedeljek zvečer na družbenem omrežju X.

Da bi "na tehtnici pravice prevladala resnica", so državljane pozvali, naj na volitvah podprejo listo, ki ji bodo izkazali svoje zaupanje študenti z vseh visokošolskih ustanov v Srbiji, ki sodelujejo v protivladnih protestih.

Studentski plenumi izglasali su zahtev za odrżavanje vanrednih parlamentarnih izbora. U isto vreme, predsednik vladajuće stranke stranke Miloš Vučević kaže da bi izbori bili katastrofa za Srbiju. O tome kako će se dalje razvijati pobuna na univerzitetima u Srbiji razgovaraćemo sa… pic.twitter.com/MIgYTrKfLM — TV N1 Beograd (@n1srbija) May 6, 2025

Kot so še navedli na omrežju X, njihove dosedanje zahteve niso bile izpolnjene, korenine korupcije oblasti pa so se pregloboko zrasle v državne institucije, kar onemogoča njihovo neodvisno delovanje. Študenti so zato prepričani, da je edina prava pot iz trenutne krize demokracija.

Študenti so doslej odkrito zavračali poskuse opozicije, da si prisvoji njihovo gibanje, zaradi česar so na njihov račun leteli očitki o pomanjkanju politične vizije, ki bi privedla do spremembe oblasti.

Protesti po tragični nesreči v Novem Sadu

Študentski protesti in zasedbe fakultet po državi so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Študenti, ki izvajajo tudi različne protestne akcije, zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, postavili pa so tudi več drugih zahtev. Protesti so medtem prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Nesreča je privedla do odstopa premierja Miloša Vučevića in padca vlade, srbski parlament pa je nato sredi aprila potrdil novo vlado. Vodi jo premier Đuro Macut, ključne resorje, med njimi tudi notranje, obrambno in finančno ministrstvo, pa so ohranil dosedanji ministri.