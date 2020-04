Nazadnje je na koš vrgel kot MVP, zdaj pa …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski reprezentant Luka Rupnik se je od belgijskega prvoligaša Antwerp Giants poslovil kot najkoristnejši košarkar finala državnega pokala. "Dobil sem potrditev, da sem lahko vodja. S to popotnico želim v novo klubsko okolje. A ne zdaj. Zdaj je košarka sekundarnega pomena," pravi 26-letni Idrijčan, ki dneve karantene brez košarkarske žoge preživlja v Ljubljani.

"Poskušam vzdrževati telesno pripravljenost, predvsem pa skrbim, da dnevi hitro minevajo. Gledam televizijske serije, prek telefona komuniciram s prijatelji, odigram kakšno družabno igro in, tako kot verjetno vsi po svetu, upam, da se to obdobje čim prej konča," o paraliziranem življenju v slovenski prestolnici pripoveduje Luka Rupnik.

Proti košu je zadnjo žogo sprožil 8. marca. V finalu belgijskega pokala, ki ga je zaključil kot član zmagovite ekipe (Antwerp:Charleroi 83:78) in najkoristnejši košarkar. Takoj zatem so Belgijci prekinili sezono in po posvetu z zdravstvenim osebjem odpovedali preostanek prvenstva.

S tem se je končala tudi njegova tretja avantura v tujini. Kljub zadovoljstvu z delovnim okoljem in svojimi igrami je odločen poiskati nov izziv. "Zdaj je košarka sekundarnega pomena. Čakam, da se bo znova vzpostavilo normalno življenje. Šele potem bo čas tudi za pogovore o klubski prihodnosti," dogodkov ne želi prehitevati 185 cm visoki organizator igre.

Foto: Sportida

"Lahko bi postali prvaki"

"Sezona je bila dobra. Žal mi je le, da je nismo dokončali. Menim, da smo bili celo resni kandidati za naslov prvaka," je prepričan slovenski reprezentant, ki je v belgijskem prvenstvu povprečju 9,6 točke na tekmo kot drugi podajalec lige dodajal po šest asistenc, v Fibini ligi prvakov pa je na štirinajstih tekmah v povprečno 23 minutah dosegal dobrih enajst točk in 3,6 asistence.

Kako močna pa je konkurenca, v kateri je nastopal? "Kakovost je zelo neenakomerno razporejena. Ob najboljši ekipi zadnjega desetletja Oostendeju so še trije klubi na ravni lige prvakov. Sledi niz klubov z dobrimi posamezniki in skromnejšim ekipnim učinkom. Vsekakor s špansko ligo ACB, kjer sem igral pred tem, Belgije ne morem primerjati" odgovarja Rupnik, pred tem član Fuenlabrade in Lleide v Španiji.

Dalmatinski učitelj Popović

Ko gleda na predčasno končano sezono, izpostavlja predvsem svojo vodstveno vlogo. "Ta sezona je bila zame prelomna. Iskal sem izziv, v katerem bi preizkusil, ali sem lahko vodja. Želel sem biti prvi organizator igre. Z osvojenim pokalom sem dobil potrditev. Tako na parketu kot zunaj njega sem bil vodja. Ta izkušnja mi je dala torej pomembno 'lidersko' izkušnjo. Poleg tega sem zdaj tudi v bolj zreli fazi kariere, zato menim, da lahko storim še korak naprej," pripoveduje.

Ob pogovoru o vlogi vodje smo se dotaknili tudi vprašanja soigralcev, ki so na tej ravni pri Rupniku pustili največji pečat. "Ko sem igral v Madridu, sem lahko vodstvene sposobnosti spremljal pri Marku Popoviću. Naučil me je, da vodja svoje naloge ne opravlja le na parketu. Povezovalni člen je tudi po treningih in tekmah. Gre za odgovorno nalogo. Priznam, vloga prvega organizatorja igre je velik zalogaj. Večji od mojih pričakovanj," pravi nekdanji član Slovana in Olimpije.

Foto: Sportida

Zamaknjene olimpijske sanje

Reprezentančnim temam se ni bilo mogoče izogniti. Grenak priokus po porazu v Sombotelu ostaja. Tudi predstava proti Avstriji v drugi tekmi kvalifikacij za EuroBasket, ki se bo z leta 2021 preselil v leto 2022, ni bila košarkarska poezija, po kateri bi se s soigralci trkal po prsih. "Poraz proti Madžarski še skeli. Še vedno pa trdim, da smo bili dobro pripravljeni, a nas je pokopal katastrofalen strelski dan. Tudi selektor Trifunović je imel v tem sistemu zelo ozek manevrski prostor. Kako naprej? Ostajamo pozitivni. Imamo kemijo. Verjamem, da bomo pokazali več," razmišlja o februarskem kvalifikacijskem oknu.

Vmes so pri KZS potrdili, da iščejo novo selektorsko rešitev. Dimitrios Itoudis? "Te dni se veliko pogovarjam z ostalimi reprezentanti. Dotaknili smo se tudi njega. Gre za eno največjih imen v evropski košarki. To pa je tudi vse, kar pa lahko povem," škarje in platno vodstvu zveze prepušča Rupnik.

Pogovori z Itoudisom so sicer stekli predvsem z mislijo na olimpijske kvalifikacije, katerih usoda je zdaj negotova. Po vsej verjetnosti bodo na sporedu prihodnje poletje. Bo v ekipi, v kateri bi bili vsi razpoložljivi igralci, dovolj prostora tudi za našega sogovornika? "To je vprašanje za selektorja. Sam pri sebi vem, da sem pripravljen opravljati delo, ki mi ga namenja selektor. Lahko sem del jedra ekipe, ki skrbi za kemijo. A ponavljam, o tem odloča selektor," je pogovor zaključil eden od številnih slovenskih košarkarskih legionarjev.