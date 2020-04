V Nikaragvi, Burundiju in Belorusiji brcajo. Pogrešate košarko? Tu sta Tajvan in Tadžikistan.

Redni del nogometnega prvenstva se trudijo pod streho spraviti v Nikaragvi, kjer pa veljajo strožje omejitve v boju proti širjenju novega koronavirusa. Nogometni prvoligaši v tej srednjeameriški državi na tekmah drugega dela prvenstva ne morejo računati na pomoč navijačev. Igrajo pred praznimi tribunami, a vendarle igrajo.

Kar dva prvaka v eni sezoni

Je pa nogometna liga v Nikaragvi malce zapletena, v koledarskem letu namreč dobijo dva prvaka, sezona 2019/2020 poteka v dveh delih, dveh turnirjih. Prvi, končal se je novembra lani, je Apertura, dobil ga je Real Esteli, ki je v finalu po dveh tekmah s skupnim izidom 2:1 premagal Managuo, ta pa trenutno vodil v drugem delu prvenstva, t. i. Clausuri (poteka od januarja do maja), kjer ima po 15 odigranih krogih tri točke prednosti pred Diriangenom, s 27 naslovi prvaka sicer tamkajšnjim najtrofejnejšim klubom.

Prvoligaši, med temi tudi Chinandega FC, ki ga vodi ženska, Reyna Espinoza Moran, prva trenerka kakšnega moškega prvoligaškega nogometnega kluba v Nikaragvi, se bojujejo za prva štiri mesta, ki vodijo v končnico s polfinalom in finalom na dve tekmi. Med drugoligaše se bo preselilo zadnjeuvrščeno moštvo iz desetčlanske lige Clausura, bitko za obstanek pa bijeta kluba Sabanaz (11 točk) in Ocotal (10).

Takole je na tekmah beloruske nogometne lige. Foto: Reuters

Rdeči karton za slovenskega legionarja

Beloruska liga je še veliko močnejša, za nameček ima tudi slovenski pridih, saj za tamkajšnji Dinamo iz Minska igra tudi naš legionar Miha Goropevšek. Beloruski prvoligaši so v tej sezoni odigrali tri tekme, na vrhu razpredelnice je še neporaženi Energetik-BGU. Goropevškov Dinamo je sezono začel slabo, po dveh porazih in zmagi zaseda šele 14. mesto v 16-članski Višji ligi. 29-letni Celjan je zadnjo tekmo, na kateri je Dinamo prišel do prve zmage v sezoni (z 2:0 je premagala Zhodino), izpustil, saj je na prejšnji (mestnem derbiju z Minskom, ki ga je Dinamo izgubil z 2:3) predčasno zapustil igrišče, potem ko je za prekršek v 58. minuti prejel še drugi rumeni karton na tekmi.

Nogometaši vztrajajo tudi v Burundiju, kjer je 16 klubov elitne lige Primus odigralo 27 krogov prvenstva, s 15 zmagami, 10 remiji in le dvema porazoma pa vodi Le Messager iz Ngozija. Na Švedskem, kjer zaradi koronavirusa še niso povsem ustavili javnega življenja, so športne lige sicer prekinjene, nogometni prvoligaši pa se te dni merijo na prijateljskih tekmah.

Takšno je nogometno vzdušje v Nikaragvi:

Dušanbe pometa s tekmeci

V najmočnejših košarkarskih ligah po svetu, tudi ameriški NBA z našima asoma Luko Dončićem in Goranom Dragićem, si vodilni ljudje belijo glave z vprašanjem, kako in predvsem kdaj nadaljevati s prvenstvi, ponekod – pri nas z ligo NLB – so puško že vrgli v koruzo in razglasili prvake. Vztrajajo na Tajvanu in v Tadžikistanu, kjer v osemčlanski prvi ligi vodi klub iz prestolnice Dušanbe. Ta po 19 krogih še ne pozna poraza, nazadnje – v soboto, 4. aprila – je denimo na domačem igrišču kar s 103:43 premagal Berkut.

Na Tajvanu igrajo drugi del državnega prvenstva, na vrhu petčlanske lige SBL je klub Taiwan Beer, ki je v 14 krogih zabeležil 12 zmag in dva poraza. Na Tajvanu, ki si ga njegova velika soseda Kitajska lasti kot del svojega ozemlja, se pripravljajo tudi na sobotni začetek prve bejzbolske lige. Iz Tajvana, kjer že opuščajo nekatere ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa, sicer poročajo o skupno le 380 obolelih in petih smrtnih žrtvah, a so v tej 25-milijonski državi opravili le nekaj več kot 42 tisoč testov za covid-19.

Konjske dirke v ZDA:

Namizni tenis v Rusiji, Ukrajini in na Češkem, konjeništvo v ZDA

Nadvse delavni so namiznoteniški profesionalci v Ukrajini in Rusiji, kjer potekata tako moški kot ženski ligi, v seriji TT Star pa igrajo tudi na Češkem. V pikadu poteka liga Modus Icons of Darts, na Češkem pa premier liga, živa pa je tudi scena v e-športu. Te dni potekajo turnirji v igrah Dota ( Defence of the Angels), Counter Strike, League of Legends, NBA 2K, Fifa, NHL, Starcraft 2 …

Američane kratkočasijo konjske dirke, pestro je na hipodromih Fonner Park, Gulfstream, Will Rogers Downs, Remington Parks, Tampa Bay Downs, Los Alamitos … Gledalcev na teh dirkah ni, smiselnost izvedbe tudi v času svetovne zdravstvene krize pa prireditelji opravičujejo z dobro gledanostjo televizijskih prenosov.

Predsednik UFC še išče prizorišče

Prav videoprenosi so tudi glavni vir zaslužka ameriške borilne organizacije UFC, katere predsednik Dana White se te dni trudi, da bi 18. aprila izpeljal že 249. turnir v mešanih borilnih veščinah. Čeprav glavne atrakcije večera, spopada Habiba Nurmagomedova in Tonyja Fergusona za naslov prvaka lahke kategorije, ne bo – Nurmagomedov je obtičal v Rusiji, zamenjava zanj je po zadnjih podatkih Američan Justin Gaethje –, White vztraja, da bo spektakel izpeljan, pa čeprav še ni uradno objavil nadomestne lokacije turnirja, ki bi ga moralo prvotno gostiti newyorško okrožje Brooklyn.

Skrivnostni otok ali indijanska igralnica?

Predsednik UFC Dana White išče prizorišče za turnir 249. Foto: Reuters New York je središče epidemije koronavirusa v ZDA, vsi športni dogodki tam so do nadaljnjega prepovedani, White pa dober teden pred turnirjem UFC 249 še ni sporočil, kje sploh bo. V igri naj bi bil nek skrivnostni otok v zasebni lasti, na katerem omejitve zveznih oblasti ZDA ne veljajo, prav tako se je zadnje dni omenjalo igralnico na severu Kalifornije v bližini Fresna, ki je v lasti indijanskega plemena in tako v nekaj točkah izvzeta iz zakonodaje tako na zvezni ravni (ZDA) kot državni (Kalifornija).

Ta igralniški kompleks bi lahko bil po Whitovem mnenju rešitev za UFC v času koronakrize, prenose dvobojev bi lahko od tam v svet pošiljali tudi vsak teden. Za varnost dogodka bo poskrbela UFC, borce bi na prizorišče dostavljala z lastnim letalom in vneto testirala prav vse udeležence kot tudi močno okrnjeno spremljevalno osebje in funkcionarje UFC. Ideja ima več kritikov kot podpornikov, že samo testiranje teh ljudi za covid-19 je sporno, saj testov v ZDA močno primanjkuje.

