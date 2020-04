Zaskrbljeni Oblak upa, da bo Čeferin uredil zadevo

Če bi se najmočnejše evropske nogometne lige končale v tem trenutku, bi se naslova v Angliji razveselil Liverpool, za katerega bi bil to sploh prvi naslov v premier league, v Španiji bi Barcelona za las prehitela Real, v Italiji bi se novega naslova razveselil Juvenus, v Nemčiji Bayern in v Franciji PSG.

Epidemija koronavirusa je zaustavila tako rekoč vse evropske lige. Ene so na pavzo pritisnile prej, druge malce kasneje, dejstvo pa je, da se trenutno ne ve, kdaj bodo razmere takšne, da se bo lahko klubski nogometni ples nadaljeval. Trenutno so navodila predsednika Uefe Aleksandra Čeferina taka, da se čaka na boljše razmere, ob tem pa je tudi udaril po mizi, da se lige v posameznih državah ne smejo na lastno pest odločiti za končanje sezone.

Koliko predstavnikov v skupinskem delu ligi prvakov bi imela Slovenija, če bi se lige končale v tem trenutku: Josip Iličić (Atalanta), Kevin Kampl (RB Leipzig) in Samir Handanović (Inter).

Čeferin udaril po mizi

Čeferin je zagrozil s sankcijami. "Mislim, da to ni prava poteza. Solidarnost ni enosmerna ulica. Ne morete zaprositi za pomoč in se nato odločiti po svoje, kaj vam najbolj ustreza," je pred dnevi dejal Čeferin v pogovoru za nemško televizijo ZDF in s tem dal vedeti, da trdno verjame, da se bodo lige slej kot prej nadaljevale.

Glede na to, da se je Euro 2020 že prestavil, bi se lahko igralo junija, julija in celo avgusta. Najverjetneje pa bodo vse tekme potekale pred praznimi tribunami.

Aleksander Čeferin je pokazal, da je šef evropskega nogometa in da bo tako, kot bo on rekel. Je pa res, da bodo morale ekipe po mesecu ali še več mirovanja narediti vsaj 14-dnevne priprave, če ne več, da igralci ponovno zaženejo motorje. Foto: Reuters

Lahko Liverpool ostane brez že dobljenega?

Če bi se trenutno lige končale, bi eni skakali od sreče, spet drugi bi se tolkli po glavi in najbrž zahtevali, da se sezona nevtralizira in drugo leto začne od začetka. Tak scenarij bi zagotovo najbolj zabolel Liverpool. Rdeči krstni naslov premier league praktično že držijo v rokah, saj imajo pred aktualnim prvakom Man Cityjem neulovljivo prednost.

Premier league lahko izgubi več kot milijardo evrov Liverpool potrebuje le še nekaj točk, da si zagotovi 19. naslov angleškega prvaka, sploh prvega od kar obstaja premier league. Foto: Reuters Za takšen scenarij je zelo malo možnosti, saj se v angleškem nogometu vrti preveč denarja. Premier league lahko izgubi več kot milijardo evrov, če ne bodo končali sezone, prvi mož najvišjega angleškega nogometnega prvenstva Richard Masters. To je zapisal v pismu Julianu Knightu, predsedniku britanskega parlamentarnega odbora za digitalizacijo, kulturo, medije in šport. V njem je izpostavil, da bi v primeru, če lige ne bi končali, Anglija izgubila "klube in ligo", saj so izzivi, s katerimi se soočajo, "zunaj vsake možne domišljije".

V tem trenutku bi se za glavo prijel tudi Jan Oblak, ki bi z Atleticom Madridom zgrešil mesta v ligi prvakov, nezadovoljen bi bil tudi Real. Madridčani imajo 11 krogov pred koncem le dve točki zaostanka za "sovražniki" iz Katalonije. Časa za preobrat je vsaj na papirju še veliko, a trenutne razmere v Španiji so vse prej kot rožnate. Umrlo je že več kot 14.500 ljudi, v naslednjih tednih pa se bo ta številka še močno okrepila.

Napeto kot že dolgo ne je tudi v Italiji. Juventus ima le točko prednosti pred Laziem, v Nemčiji Bayern Borussii beži za štiri točke, v Franciji pa je tako kot v Angliji že vse odločeno.

Na Balkanu brez pretresov

Pri naši nekdanjih bratih ne bi bilo večjih presenečenj in pretresov. Na Hrvaškem bi se z Dinamom lahke zmage veselil Petar Stojanović, v kvalifikacije za skupinski del lige prvakov z Rijeko uvrstil tudi Simon Rožman. V Srbiji so bo do novega naslova sprehodila Crvena zvezda, ki ima pred mestnim tekmecem Partizanom neulovljivo prednost, v Bosni in Hercegovini pa trenutno najbolje kaže branilcu naslov Sarajevu.

Anglija:

Mesto Ekipa Št. odigranih tekem od 38 Točke 1. Liverpool 29 85 2. Man City 28 57 3. Leicester City 29 53 4. Chelsea 29 48 ... 18. Bournemouth 29 27 19. Aston Villa 28 25 20. Norwich 29 21

Španija:

Mesto Ekipa Št. odigranih tekem od 38 Točke 1. Barcelona 27 58 2. Real Madrid 27 56 3. Sevilla 27 47 4. Real Sociedad 27 46 5. Getafe 27 46 6. Atletico Madrid 27 45 ... 18. Mallorca 27 25 19. Leganes 27 23 20. Espanyol 27 20

Italija:

Mesto Ekipa Št. odigranih tekem od 38 Točke 1. Juventus 26 63 2. Lazio 26 62 3. Inter 25 54 4. Atalanta 25 48 ... 18. Lecce 26 25 19. Spal 26 18 20. Brescia 26 16

Nemčija:

Mesto Ekipa Št. odigranih tekem od 34 Točke 1. Bayern München 25 55 2. Borussia Dortmund 25 51 3. RB Leipzig 25 50 4. Borussia Mönchengladbach 25 49 ... 16. Düsseldorf 25 22 17. Werder Bremen 24 18 18. Paderborn 25 16

Francija:

Mesto Ekipa Št. odigranih tekem od 38 Točke 1. PSG 27 68 2. Marseille 28 56 3. Rennes 28 50 ... 18. Nimes 28 27 19. Amiens 28 25 20. Toulouse 28 13

Hrvaška:

Mesto Ekipa Št. odigranih tekem od 36 Točke 1. Dinamo Zagreb 26 65 2. Rijeka 26 47 ... 9. Zaprešić 26 17 10. Varaždin 26 17

Srbija:

Mesto Ekipa Št. odigranih tekem od 37 Točke 1. Crvena zvezda 26 69 2. Partizan 26 47 ... 15. Rad Beograd 26 15 16. Macva 26 13

BiH: