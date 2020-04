Liverpool po številnih kritikah spremenil sporno odločitev

V skladu z vladno shemo pomoči britanska vlada za delavce, ki so zaradi krize na čakanju, krije 80 odstotkov njihovih plač. V Liverpoolu so ob tem napovedali, da bodo pokrili preostalih 20 odstotkov do polnega zneska plač svojih zaposlenih, ki so jih poslali na čakanje.

Angleški klubi Tottenham, Newcastle, Bournemouth, Norwich, med njimi tudi vodilni Liverpool, so se tako odločili, da ne bodo nižali plač igralcem, bodo pa ne-igralski kader svojih moštev poslali na čakanje, kar pomeni, da bo za njihova nadomestila jamčila država.

Zato ni nič kaj nenavadno, da so vodstva klubov postala tarča hudih kritik s strani britanske vlade. Minister za kulturo in šport Oliver Dowden je v pismu, ki ga je objavil Daily Telegraph, klube, igralce in lastnike posvaril, naj zelo dobro premislijo naslednje poteze. "Ko puščajo javno blagajno, da krije stroške dohodkov slabo plačanih delavcev na čakanju, medtem ko igralci služijo milijone, lastniki milijarderji pa niso v ničemer prizadeti, vem, da javnost tega ne bo najbolje sprejela," je zapisal minister.

Liverpool je po pritiskih spremenil svoj odločitev in se opravičil. Lastnik kluba, poslovna skupina Fenway Sports Group s sedežem v Združenih državah Amerike, je sprva približno 200 zaposlenih, ki niso del igralskega kadra, poslal na prisilni dopust oziroma čakanje. A so se po pritiskih odločili, da bodo drugače poskrbeli za svoje zaposlene ter njihove usode ne bodo naložili na pleča britanskih davkoplačevalcev.

