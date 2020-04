Manchester City ne bo koristil vladnega denarja za plače osebja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lahko potrdimo, da so predsednik in uprava kluba pretekli teden sprejeli odločitev, da Manchester City ne bo uporabil sredstev, ki jih je britanska vlada namenila za ohranjanje delovnih mest. Ostajamo odločni, da bomo zaščitili naše ljudi, njihove službe in naš posel, obenem pa bomo naredili vse v naši moči, da podpremo širšo skupnost v tem za vse zahtevnem času," je po poročanju lokalnega medija Manchester Evening News dejal predstavnik sinje-modrih za stike z javnostmi.

Nekaj klubov, med njimi tudi finalista lanske sezone lige prvakov Liverpool in Tottenham Hotspur, pa je že zaprosilo za državna sredstva za plače osebja, kamor ne sodijo nogometaši.

Britanski finančni minister Rishi Sunak je nedavno dejal, da bodo delavci na čakanju v okviru načrta za ohranjanje delovnih mest v teh kriznih časih lahko prejeli 80 odstotkov plače oz. največ 2500 funtov mesečno.

Preberite še: