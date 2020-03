Messi in soigralci so si prostovoljno znižali plače za kar 70 odstotkov

"Veliko črnila je bilo prelitega na naš račun v zvezi z našimi plačami v času krize. Najprej bi radi razjasnili, da smo bili vedno naklonjeni znižanju plač v času zdravstvene krize, saj se dobro zavedamo, da gre za izjemen položaj, ki bo pustil pečat. Vedno smo bili igralci prvi, ki smo priskočili klubu na pomoč," je na Instagramu zapisal argentinski virtuoz Lionel Messi.

"Zadnje dni smo iskali način, ne samo, kako si znižati plače, temveč tudi, kako pomagati vsem delavcem v klubu v teh težkih časih. Dogovorili smo se, da si bomo vsi brez izjeme znižali plače za 70 odstotkov, poleg tega pa bomo dodatno prispevali denar, da bodo delavci kluba lahko prejemali polna plačila," je še zapisal Messi, vsem culejem (vzdevek nogometašev Barcelone) poslal dobre misli in zapis končal z vzklikoma Visca el Barca i visca Catalunya oziroma Naj živi Barca in naj živi Katalonija.

Širokogrudna poteza nogometašev vodilnega kluba prekinjenega španskega prvenstva primera division je sprožila plaz odobravanja ne le v Španiji, ki jo je pandemija hudo prizadela, temveč po vsem svetu. Igralcem so že čestitali in se jim zahvalili tudi nekdanji zvezdniki katalonskega kluba, kot so Xavi, Carles Puyol, Samuel Eto'o in drugi, še poroča STA.