Trije nogometaši Fiorentine preboleli novi koronavirus

Trije nogometaši Fiorentine Italijan Patrick Cutrone, Srb Dušan Vlahović in Argentinec German Pezzella so preboleli novi koronavirus, potem ko so bili njihovi zadnji testi negativni, je na svoji spletni strani potrdil italijanski prvoligaš.

Ob tem so se v klubu znova zahvalili zdravniškemu osebju, ki skrbi za vse obolele. Zapisali so tudi, da so skupaj z različnimi organizacijami zbrali že več kot 760 tisoč evrov za nakup še kako potrebne zaščitne opreme in naprav za premagovanje te grozne pandemije.

Kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, se je Vlahović z novim koronavirusom boril vse od 13. marca. Ves čas je bil doma v samoizolaciji, čas pa je preživljal ob gledanju tv-serij, filmov, poslušanju glasbe in izvajanju domačih treningov. Si pa tako kot vsi želi, da bi se lahko čim prej vrnil na stadion in znova zaigral pred navijači.

Preberite še: