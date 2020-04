Zvezdniki Bayerna se vračajo na zelenico

Na prvih treningih Bayerna bodo igralci v manjših skupinah po štiri ali pet nogometašev opravljali kondicijske vaje ter ves čas upoštevali pravila za zajezitev novega koronavirusa.

Nekatera moštva v Nemčiji, tudi Augsburg in Borussia Dortmund, so že ta teden začela s prilagojenimi treningi, številni drugi pa bodo s tem pričeli v ponedeljek. V Nemčiji bodo sicer ostri vladni ukrepi v veljavi vsaj do 19. aprila, nogometne aktivnosti pa so ustavljene vsaj do 30. aprila.

V vodstvu Bayernu so bili sicer v prisilnem premoru, ki traja vse od zadnje odigrane tekme 11. marca, aktivni, saj so med drugim v tem času podaljšali pogodbo s trenerjem Hansijem Flickom, ki bo na Allianz Areni ostal najmanj do konca sezone 2022/23.