Čeferina zmotila poteza Fife

"Obrazložitev Fife je bila, da bodo pomoč razdelili tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Mi pa bi se morali strinjati s tem, da bi lahko Fifa odločila, kdo bo dobil denar in koliko. To je po mojem mnenju malce čudno," je v pogovoru za nemško televizijo dejal Aleksander Čeferin.

Potrebovali bi stroga pravila

V Nemčiji, kjer je v vodstvu branilec naslova Bayern München, razmišljajo o tem, da bi nadaljevali prvenstvo pred praznimi tribunami v začetku maja. Foto: Reuters Prvega moža evropskega nogometa moti, da je Fifa najavila pomoč, a pri tem ni bila konkretna pri številkah in načinu pomoči. "S tem nihče ne more nadzorovati, kam gredo vsote denarja. Pri tem bi potrebovali stroga pravila. Ne bi smeli kar dovoliti Fifi, da sama razpolaga z vsotami," je še dodal Čeferin, ki se je po poročanju nemške tiskovne agencije (dpa) dotaknil tudi nekaterih drugih tem.

Predsednika Uefe so vprašali tudi o začetku bundeslige, ki bi se lahko začela v začetku maja brez gledalcev, kot so sporočili v zadnjih dneh. "Vsaka pot je prava, če v ospredju stoji skrb za zdravje nogometašev," je bil kratek Čeferin, ki se je nato strinjal še glede spremembe pravil finančnega "fairplaya" na daljši rok, saj morajo biti, kot pravi, krovne zveze bolj prilagodljive do klubov, ki se zaradi krize znajdejo v težavah, poroča STA.

Nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) je poudaril, da je v prvi vrsti pomembno, kako izpeljati nogometno sezono do konca, četudi nekatere zveze razmišljajo o predčasnem koncu.