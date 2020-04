V bundesligi upajo na majsko nadaljevanje sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji sicer še niso sprejeli odločitve, kako oziroma če sploh bodo nadaljevali sezono. Do konca je ostalo še devet krogov.

Nemški nogometni prvo- in drugoligaši upajo, da bodo lahko 13. marca prekinjeno sezono državnega prvenstva nadaljevali v začetku maja, s čimer bi jo lahko končali do konca junija brez veliko tekem sredi tedna. Seveda ob pogoju, da bodo tudi državne oblasti sredi boja proti novemu koronavirusu dale zeleno luč.

Magazin Kicker danes poroča, da se je 36 prvo- in drugoligaških nemških klubov strinjalo o tem formatu z dodanim pogojem, da bodo tekme z začetkom prvi ali drugi majski vikend potekale za zaprtimi vrati stadionov samo za televizijske kamere.

Večina terminov sredi tedna je rezerviranih za ta čas preložene bundesligaške tekme, nemški pokal, ki se je ustavil v polfinalu, ter verjetno za tekme lige prvakov in evropske lige, če bi Uefa nadaljevala svoji elitni tekmovanji.

V Nemčiji sicer še niso sprejeli odločitve, kako oziroma če sploh bodo nadaljevali sezono. Do konca je ostalo še devet krogov. Prekinitev sezone bundeslige bo zaradi pandemije novega koronavirusa trajala vsaj do 30. aprila. Nemška nogometna liga DFL in klubi želijo končati sezono, saj bi predčasen konec pomenil, da bi klubi izgubili približno 750 milijonov evrov, večino z naslova TV-pravic.

Kot je še poročal Kicker, ki je citiral številke z nedavne skupščine DFL, je kar 13 od 36 klubov na robu bankrota, štirje iz bundeslige ter devet iz drugoligaške konkurence.

