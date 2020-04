Predala se je tudi Fifa. Brez nogometa do konca junija.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je v petek odpovedala vsa tekmovanja pod njenim okriljem, prijateljske nogometne tekme, do konca junija zaradi pandemije koronavirusa, so poročale tuje tiskovne agencije. Med odpovedanimi tekmami je tudi junijski finale lige narodov Severne in Srednje Amerike ter Karibov Concacaf.

Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, je Fifa oblikovala delovno skupino, ki bo pripravila vse potrebno za dvig starostne meje udeležencev olimpijskega nogometnega turnirja v Tokiu, ki bo po novem poleti leta 2021.

Na olimpijskih igrah igrajo nogometaši stari do 23 let. To naj bi se spremenilo. Zaradi prestavitve OI zaradi pandemije namreč nogometaši, ki so se kvalificirali na letošnje igre leta 2021 ne bi smeli nastopiti.

Krovna svetovna federacija za nogomet se je tudi odločila, da bo v sodelovanju s celinskimi zvezami pripravila spremenjeni koledar kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2022.