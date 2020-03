Vsaj še en mesec brez nogometa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki klubov v najelitnejšem nogometnem prvenstvu v Nemčiji so danes soglašali s predlogom nemške nogometne lige DFL, da se prekinitev sezone bundeslige zaradi pandemije novega koronavirusa podaljša do 30. aprila, je danes poročala nemška tiskovna agencija DPA. Šestintrideset prvo- in drugoligaških klubov je ukrep sprejelo na današnji skupščini, ki je potekala prek videokonference.