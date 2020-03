Že tretji teden zapored je osrednja tema izbora z družabnih omrežij koronavirus, v tem tednu pa so se mu pridružile še zgodbe iz karantene. V tej se številnim že meša, zato ni presenečenje, da nogometaši že počnejo neumnosti. Največjo je naredil kapetan Aston Ville Jack Graelish, podobna zgodbica prihaja iz Avstralije, ne manjkajo pa niti lepa dekleta in mišičasti Cristiano Ronaldo.

Kaj storiti, če nimaš maske? Smeh do solz.

Kot smo napovedali že v uvodu, bo tudi tokratni izbor obarvan s "korono". Začnimo s problematiko, s katero se v teh dneh srečujejo tudi Slovenci. Slovenska vlada je še zaostrila ukrepe za boj proti koronavirusu, po novem v zaprte javne prostore (trgovine, lekarne, ...) ne smeš brez maske, zato se ljudje sprašujejo, kje naj jih kupijo, a rešitev je bližje, kot so mislili, je pa res, da je treba za zaščito, kot se je je domislil lastnik trgovine z blazinami in veliki navijač West Hama Thomas Skinner, imeti malce poguma.

Poglejte, česa se je spomnil. Ne samo, da si z njegovo pogruntavščino pokriješ usta in nos, kot to zahteva najnovejši odlok, ob tem si videti kot nindža.

Nekdanji mož ostro nad Wando Icradi

Nekdanji mož Wande Nara, zdaj poročene Icardi, Maxi Lopez se je oglasil na družabnih omrežjih in mamo svojih otrok javno vprašal, "kaj ima v glavi, da jih je sredi globalne pandemije izpostavila tako velikemu tveganju."

"Iz Pariza si odpeljala otroke v epicenter koronavirusa. Želim vedeti, po katerem kriteriju si zapustila karanteno. Zdravniki nas prosijo, da ostanimo doma in se ne premikamo, ti pa si otroke odpeljala otroke iz ene države v drugo in se nastanila v žarišču virusa (Lombardija)," je zapisal jezni Maxi, ki ima z Wando tri otroke. Ločila sta se leta 2013, nato pa je Wanda skočila v objem Maura Icardija.

"Kaj je bilo v tvoji glavi, da si zdravje otrok postavila na razstavo. Ogorčen sem, da se tega ne zavedaš. Če te ne skrbi zase, poskrbi vsaj zanje," je zaključil.

Tudi Mourinho pokazal, da mu ni vseeno

V času, ko se je svet športno ustavil, na tak ali drugačen način nase opozarjajo tudi največje nogometne osebnosti. Med njimi ne manjka niti Jose Mourinho, ki se je v začetku preteklega tedna mudil pri ostarelih v Enfieldu in jim dostavil nekaj najnujnejših dobrin. V Veliki Britaniji so do zdaj odkrili 22 tisoč okužb z nosim koronavirusom, več kot 1400 ljudi pa je bolezni podleglo.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act 👏



(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020

Kapetan Aston Ville razbesnel rojake

Kapetan Aston Ville Jack Graelish je v nedeljo zakuhal velik škandal. Potem ko je le dan prej na svojih družabnih ljudi v Angliji pozval naj bodo doma, saj se le tako najučinkoviteje prepreči širjenje koronavirusa, se je sam odpravil na zabavo k prijatelju, naslednji dan pa je v sobnih copatih povzročil prometno nesrečo. S svojim skoraj 100 tisoč evrov vrednim Range Roverjem se je zaletel v parkirana vozila. Ker se je bal novinarjev, je kraj nezgode zapustil še pred policijo, ki pa je o vsem dobro obveščena.

Za zdaj ni jasno, ali je bil angleški nogometaš, ki je v preteklosti že dokazal, da rad spije kozarček ali dva, še vedno pod vplivom alkohola ali ne, a bolj kot kazen policije, ga mora skrbeti odziv besnih rojakov, ki so dobro plačanega zvezdnika označili za brezsrčnega hinavca, ki mu ni mar za druge ... Vprašanje je, če mu bodo to nespametno dejanje sploh kdaj odpustili.

Jack Grealish is pictured after 'crashing his £70,000 Range Rover into parked cars after a party' https://t.co/2foPEydjvE — MailOnline Sport (@MailSport) March 30, 2020

PR-ovka Vojvodine s fotografijami popestrila turobne mesece

Potem ko je Sanja Kružević zaslovela po tisti novinarski konferenci, ko si je trener Vojvodine Nenad Lalatović "naskrivaj" ogledoval njen dekolte, Beba, kot jo ljubkovalno kličejo, zdaj opozori nase, vedno ko se pojavi. Še posebej popularen je v zadnjem času njena Instagram. Tudi v karanteni nastajajo seksi fotografije.

Posnetek slovite novinarske konference, ko si trener Vojvodine ni mogel zadržati, da bi malce poškilil v njen dekolte:

Kaj počne Ronaldo v času karantene?

Že od kar so v Italiji ustavili ligo in so pri Juventusu sporočili, da je s koronavirusom zbolel Daniele Rugani, se portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo mudi v rodni Madeiri. Tam pa ne počiva in neumorno skrbi, da bo njegovo telo tudi po karanteni videti kot prej. Sodeč po fotografiji, ki jo je na Instagramu objavila njegova sestra Katia Aveiro, mu gre odlično od rok. Mišice so tam, kjer so bile. "Borimo se še naprej, doma, v krogu družine ter skrbimo za telo in um!" je zapisala Ronaldova sestra.

Mladenič navdušil nogometne zvezdnike

Pretekli teden je prava spletna senzacija postal mladi vratar Nathan, ki je svojem vrtu na inovativen način pridno treniral. Ni si mislil, da ga ob tem snema njegova mama Sarah-Jayne Tobin, ki je posnetek objavila na svojem Twitterju. "Ko si vratar, edini otrok v družini in za nameček še v karanteni in želiš trenirati ... Sam si je spomnil tole, navdušena sem," je napisal Sarah, a ob te ni slutila, da bo posnetek eksplodiral in da mu bodo ploskali tudi največji.

Prva ga je opazila legenda Manchester Uniteda Peter Schmeichel. "Niti hudičeva bolezen Covid-19 ne sme ustaviti mladega talenta pri cilju, da bi postal boljši, bravo mladenič," je zapisal legendarni vratar, sledili pa so mu še David de Gea, Juan Mata, ki je zapisal, da ko bo nočne more konec z njim z veseljem vadil proste strele, lekcije mu je ponudil tudi vratar Watforda Ben Foster, angleški reprezentančni vratar Jack Butland pa ga je poklical. Video fanta iz Dublina, ki mu bije srce za Leeds United, si je do zdaj ogledalo že preko 10 milijonov ljudi. Izjemno.

Beckhamov najstarejši sin si lakira nohte

Najstarejši sin nogometne modne ikone Davida Beckhama, Brooklyn, ni šel po poteh očeta, pač pa je po mami Victorii zaplaval v modni svet. Kruh si služi kot maneken, nase pa je v zadnjem času opozoril z nalakiranimi nohti. Ob tem so mnenja deljena, vprašanje, kaj si o tem misli oče David, najverjetneje ni najbolj navdušen.

Z avtom za golf pijana drvela po ulicah Sydneyja

Naslednja novica prihaja iz Avstralije. Zakuhala jo je 14-dnevna karantena. Nogometaša Wellingtona Tim Payne in Oliver Sail sta si dolgčas, ki vlada v izolaciji, skušala popestriti z alkoholom in noro vožnjo po ulicah Sydneyja. Vozila pa se nista z navadnim avtomobilom, pač pa kar z vozilom za golf. Pobalina je hitro zaustavila policija in ju po pridržanju izpustila.

Payne je osramočen priznal napako in se pokesal: "Radi bi povedal le, da me je sram . Žal mi je, da sem to storil. Prevzemam vso odgovornost. Razočaral sem mnogo ljudi - partnerko, družino, ekipo in trenerja Ufuka Talayja, ki mi je v tej sezoni ponudil priložnost."

O kazni za zdaj še ni govora, a najverjetneje se bodo vse skupaj dogovorili znotraj ekipe. Kakšna mesečna plača ali dve bi mu znali odščipniti.

Ex-Blackburn flop arrested after 'driving golf cart around Sydney topless while breaking coronavirus lockdown' https://t.co/pcILjHqhNr

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 25, 2020

Seksi vabilo iz karantene, le kdo bi se mu lahko uprl?

Najbolj seksi navijačica svetovnega prvenstva v Rusiji leta 2018 Maria Liman v zadnjih dneh skrbi, da se moški populaciji meša od testosterona. Ruska mladenka, ki šteje 26 pomladi, na svojem Instagramu objavlja seksi fotografije in iz karantene nagovarja snubce, če se ji pridružijo. Od dolgčasa se očitno meša tudi njej.

"Iščem postavnega partnerja brez koronavirusa, ki bi z mano preživel naslednje tri mesece," je zapisalo seksi dekle, ki živi v Londonu. "Speča lepotica čaka na svojega princa v ujetništvu. Kje je pogumen moški, ki bo premagal virus in me rešil?" svoje sledilce nagovarja lepotica.

Marii se je vse skupaj obrestovalo, saj je v nekaj dneh pridobila več kot 100 tisoč novih oboževalcev, vprašanje pa je, če bo kakšnega res sprejela v svoj objem.

