V Rusiji brez nogometa vsaj do konca maja

Izvršni odbor ruske nogometne zveze (RFU) je zaradi pandemije novega koronavirusa podaljšal prekinitev tekmovanj pod njenim okriljem do 31. maja, so sporočili z ruske zveze. Zveza RFU je 17. marca prekinila vsa tekmovanja do 10. aprila.