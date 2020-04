Nogometaši na Otoku pod vse večjim pritiskom, da se odrečejo delu plač #video

Igralci nogometa v najelitnejšem angleškem prvenstvu so se znašli na udaru kritik, ker se sredi pandemije koronavirusa ne želijo odreči delu svojih plač. Kapetani klubov premier league so razpravljali o mogočih potezah, da bi denar nakazali v dobrodelne namene, je danes na svojih spletnih straneh poročala britanska radiotelevizija BBC.

Igralci v vsej ligi so se znašli pod udarom hudih kritik ob pozivih po znižanju plač. Med tistimi, ki pozivajo igralce, naj delijo usodo vseh na Otoku, je minister za zdravje Matt Hancock, ki je prepričan, da bi morali igralci narediti več in odigrati svojo vlogo.

Nogometaši bi ustanovili denarni sklad

Kapetani ekip premier lige so pozive vzeli resno ter pod vodstvom kapetana Liverpoola Jordana Hendersona razpravljali o možnosti, da bi se odrekli delu plač, o možnosti odloga plačila oziroma da bi del prihodkov namenili v dobrodelne namene, je poročal BBC.

Kapetani so tako prišli do skupne ugotovitve, da bi lahko oblikovali denarni sklad, v katerega bi se stekale donacije, najprimernejši uporabnik teh sredstev pa bi bil britanski javnozdravstveni sistem NHS.

Za zdaj še ni znano, koliko bi znašal prispevek oziroma ali bodo predlagali pavšalen znesek, ki bo veljal za posamezen klub.

Grozi jim izredni davek

Predsednik parlamentarnega odbora za kulturo, medije, šport in digitalne tehnologije Julian Knight je pisal izvršnemu direktorju premier league Richardu Mastersu ter zagrozil, da bodo za klube, ki so del neigralskega kadra dali na čakanje, hkrati pa igralcem niso znižali plač, obdavčili z izrednim davkom, če ne bodo do 7. aprila spremenili svoje odločitve.

Delodajalska stran, Združenje menedžerjev angleške lige (LMA), je sporočila, da se finančni položaj klubov zaradi pandemije močno razlikuje.

"So tudi klubi, v katerih so se že dogovorili o znižanju plač ali pa so se dogovorili za odlog dela plač, da so lahko plačali neigralske člane kolektivov." Foto: Reuters

"Načini, kako so se lotili reševanja finančnih težav, se razlikujejo od kluba do kluba, nekateri klubi so vse zaposlene dali na čakanje, nekateri pa so iz tega izvzeli trenerje, klubske zdravnike in fizioterapevte, kar jim je omogočilo nadaljnje delo na daljavo z igralci, tako da bodo nogometaši pripravljeni igrati, ko bo dovolj varno, da se bo nogomet lahko nadaljeval," so sporočili.

"So tudi klubi, v katerih so se že dogovorili o znižanju plač ali pa so se dogovorili za odlog dela plač, da so lahko plačali neigralske člane kolektivov," so še zapisali.

Nogometaši v obdobju krize "lahka tarča za napad"?

V premier ligi tako postavljajo za zgled predsednika Tottenhama Daniela Levyja, ki je lani zaslužil več kot sedem milijonov evrov in je eden od tistih, ki so se odrekli petini svojega zaslužka. Levy je angleške vrhunske igralce pozval, naj "naredijo svoj del za nogometni ekosistem".

Krilni igralec Crystal Palacea Andros Townsend je prepričan, da so nogometaši v obdobju krize "lahka tarča" za napad.

"Minister za zdravje poskuša krivdo zvaliti na nogometaše. Mislim, da to ni prav. Njegovo delo je, da je odgovoren za delovanje javnega zdravstva. Delavci v zdravstvu so premalo plačani že leta. Zdaj pa nas želijo prikazati kot nekakšne kriminalce," je igralsko stran v nogometu še predstavil Townsend.

Preberite še: