Trpela bo tudi pogodba Jana Oblaka

Tudi Oblak in soigralci sledijo zgledu Barcelone

Jan Oblak in soigralci bodo prejemali kar za 70-odstotkov nižje prejemke.

Po zgledu španskega nogometnega prvoligaša Barcelone so v času pandemije novega koronavirusa na znižanje plač pristali tudi igralci madridskega Atletica. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak in soigralci bodo prejemali 70 odstotkov nižje plače, da bi pomagali klubu pri preživljanju finančnega udarca, ki ga prinaša prekinitev tekmovanj.

V sporočilu za javnost so pri španskem klubu zapisali, da znižanje plač za čas krize zadeva trenerja in igralce prve in druge moške ekipe ter žensko prvo ekipo.

Pri Atleticu so dodali, da bo ta dogovor o znižanju plač omogočil klubu izplačilo plač 430 zaposlenim v klubu, ki so začasno izgubili službo.

Prva ekipa bo prispevala polovico potrebnega zneska, člani uprave in drugega "pomembnega" osebja pa drugo polovico.

V ponedeljek je Barcelonin zvezdnik Lionel Messi razkril, da so se s soigralci prav tako dogovorili o znižanju plač za 70 odstotkov, ob tem pa bodo dodatno prispevali v sklad za klubske delavce, da bodo ti lahko še naprej prejemali 100-odstotne plače.

Španija je sicer danes objavila, da je pandemija novega koronavirusa zahtevala že več kot 10.000 življenj. Več ljudi je umrlo zgolj v Italiji.

