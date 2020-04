Nova smrt legende, za katero žalujejo pri Realu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski nogometni velikan Real iz Madrida je sporočil, da je za posledicami dolge bolezni umrl njegov nekdanji branilec Goyo Benito. Star je bil 73 let.

Benito je za Real odigral 420 tekem med letoma 1969 in 1982. Osvojil je šest naslovov državnega in pet pokalnega prvaka. Za Španijo je zbral 22 nastopov.

"Real Madrid je ves čas boja z boleznijo, ki je trajal več kot desetletje, podpiral Benita," so v sporočilu za javnost zapisali pri Realu in dodali: "Družina Reala Madrida žaluje, saj se Benita spominjamo kot enega najboljših branilcev v zgodovini kluba." Španski mediji so objavili, da je imel nekdanji srednji branilec Alzheimerjevo bolezen.

"Tako nacionalno kot globalno v zadnjem obdobju prihajajo le slabe novice. Danes smo izgubili izjemno osebo. RIP, Goyo Benito," je zapisal nekdanji Realov vratar Iker Casillas na družbenem omrežju Twitter.

Benito je še en pomemben član iz zgodovine Reala, ki je umrl v zadnjem času. Pred kratkim je za posledicami koronavirusa umrl nekdanji predsednik velikana s Santiaga Bernabeua Lorenzo Sanz.