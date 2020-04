Čeferin je s tem še enkrat poudaril, da Uefa vztraja pri iskanju terminov, da bi nogometna tekmovanja v Evropi kljub pandemiji koronavirusa počakala in skušala vendarle izpeljati sezono 2019/20 do konca.

"Nogomet brez gledalcev na stadionu ni več isti. Zavedati se moramo, da je ves svet v specifičnem položaju. Še vedno je bolje igrati tekme s televizijskimi prenosi, kot pa sploh ne igrati tekem. Za tiste, ki se bodo samovoljno odločili zaključiti sezono, obstaja možnost, da ne bodo igrali v evropskih tekmovanjih naslednjo sezono," je dejal Čeferin v sinoči v Odmevih na nacionalnih televiziji.

S tem je odgovoril na vprašanje voditelja Igorja E. Berganta, ki je med drugim izpostavil, da so v Belgiji prvenstvo razglasili za zaključeno, številni medicinski strokovnjaki pa menijo, da na stadionih še dolgo ne bo mogoče igrati pred gledalci na tribunah.

Bruggu se v Belgiji obeta naslov prvaka. Foto: Reuters

Uefa si prizadeva, da nacionalni prvaki ne bi bili znani "za zeleno mizo"

Želja Uefe je, kot je poročala mreža Sky Sports, da "nogomet nadaljuje sezono v naslednjih mesecih pod pogoji, ki jih bodo določile oblasti in da je vsaka odločitev o predčasnem koncu domačih prvenstev ta čas prehitra in nepravična". Uefa si namreč prizadeva, da bi nacionalni prvaki ne bi bili znani "za zeleno mizo", zato je med drugim tudi evropsko prvenstvo prestavila na naslednje leto.

Vodstvo belgijske nogometne lige je v četrtek predlagalo, da sezono zaradi pandemije novega koronavirusa končajo predčasno in da se upošteva trenutni vrstni red na prvenstveni lestvici, kar bodo predvidoma uradno potrdili na skupščini 15. aprila. To pomeni, da bi naslov belgijskega prvaka osvojil Brugge, ki ima po 29 krogih 15 točk prednosti pred Gentom.

"Uefa lahko v določeni meri uveljavi enotne rešitve, v določeni meri pa je naša pristojnost, da svetujemo. Lahko svetujemo nacionalnim zvezam, klubom in ligam. Načeloma naša navodila upoštevajo. Ogromno je izzivov. Vsak dan imam po tri ali štiri videokonference. Nogomet je velik posel in treba je reševati stvari. Priteka ogromno denarja in od tega posla je odvisen razvoj predvsem mladinskega in ženskega nogometa v Evropi," je med drugim dejal Čeferin, ki te dni prek video povezav uraduje iz svojega doma v Grosuplju.

Gianni Infantino je obljubil milijardni načrt pomoči. Foto: Reuters

Milijardni načrt pomoči

"Oblikovali smo delovno skupino, ki bo točno ugotovila vse posledice krize. Pri Uefi moramo videti, kako nam bo uspelo končati sezono. Počakati je treba, ali nam bo uspelo končati evropska tekmovanja in državna prvenstva, potem pa bomo videli, kje smo," je ocenil Čeferin.

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fife) Gianni Infantino je napovedal milijardni načrt pomoči. "Podpredsedniki Fife smo dobili malce nenavaden predlog, da odobrimo Fifi porabo precej velikega zneska. Namenjen naj bi bil tistim, ki bodo to potrebovali, odločimo se pa sami, kdo bo to potreboval," je odločitev o oblikovanju skupine za preučitev tega predloga obrazložil predsednik Uefe.

