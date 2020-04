FIFPro opozarja: Dohodek nogometašev ni tako velik, kot domnevajo ljudje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodno združenje profesionalnih nogometašev (FIFPro) je v luči popolne blokade športnih dejavnosti zaradi pandemije koronavirusa v izjavi za javnost izrazilo veliko zaskrbljenost zaradi negotovega položaja, v katerem so se znašli poklicni igralci nogometa. Številni si namreč ne morejo privoščiti znižanja plač.

Številni poklicni nogometaši po vsem svetu zaslužijo malo več, kot znaša povprečni dohodek in si med koronavirusno krizo ne morejo privoščiti znižanja plače, je sporočila mednarodna zveza nogometašev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Večina igralcev si lahko privošči nižje plače toliko kot kateri koli drugi delavec," je za Reuters povedal generalni sekretar te organizacije Jonas Baer-Hoffmann in dodal: "Dohodek nogometašev ni tako velik, kot domnevajo ljudje."

Baer-Hoffmann je dejal, da po vsem svetu obstajajo igralci z minimalno plačo, vsako znižanje pa ima lahko drastične osebne posledice.

"Plačani so precej manj, kot ljudje mislijo, pogosto okoli povprečnega nacionalnega dohodka," je dejal predstavnik tega krovnega svetovnega delojemalskega združenja v nogometu.

Primeri neodgovornih in ciničnih odzivov

Večina klubov se je zaradi pandemije koronavirusa znašla v resnih težavah. Foto: Getty Images Generalni sekretar združenja je poudaril, da se večina klubov obnaša razumno, vendar obstajajo tudi tisti vodilni predstavniki v klubih, ki se odločijo za enostranske odločitve in odpuščanja.

"Zaskrbljeni smo, da v nekaterih delih sveta mnogi klubi že sprejemajo enostranske odločitve glede odpuščanj in znižanja plačil pod pogoji, ki si jih igralci preprosto ne morejo privoščiti," je dejal.

"Večina klubov je v resnih finančnih težavah in nočem posploševati, opazili pa smo primere neodgovornih in ciničnih odzivov, ko v klubih izrabljajo razmere, da bi se znebili igralcev," so razmere opisali v FIFPro.

Odločitev Belgijcev z negativnimi posledicami

V Belgiji so že proglasili prvaka. To je postal Club Brügge. Foto: Reuters Predstavnik združenja nogometašev podpira odločitev Evropske nogometne zveze, ki je evropske lige pozvala, naj skušajo končati zdajšnjo zaradi pandemije prekinjeno sezono z igranjem tekem, tudi pred praznimi tribunami in zgolj za televizijske prenose. Zato je še toliko bolj presenečen, ker želijo v Belgiji sezono končati, ne da bi vsaj skušali odigrati preostale kroge, ter klub Brugge razglasiti za prvaka.

"Če bomo sprejemali takšne odločitve, bomo imeli številne negativne posledice. Za številne igralce to ne bo dobro in tudi navijači bodo na slabšem," je po poročanju STA sklenil generalni sekretar združenja poklicnih igralcev nogometa.