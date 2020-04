Akcija NK Maribor tako uspešna, da so jo podaljšali

V Mariboru poteka akcija s plemenitim namenom. Naletela je na tako velik odziv, da bodo vrata za darovalce krvi odprta tudi v začetku prihodnjega tedna. ''Ne glede na izredne razmere so klici vseh, ki so se odzvali našemu povabilu, da skupaj pomagamo, presegli kapacitete na zunanji lokaciji na Srednji zdravstveni šoli, tako da bo akcija podaljšana še v prihodnji ponedeljek, saj zdravstvene ustanove potrebujejo nenehen dotok sveže krvi, ker imajo nekatere sestavine krvi življenjsko dobo le nekaj dni,'' so sporočili iz mariborskega kluba, ki je skupaj z Rdečim križem najbolj zaslužen za izvedbo krvodajalske akcije, s katero se povečujejo vedno potrebne zaloge krvi.

Zbrali 50440 mL vijol'čne krvi. In pomagali, ko je bilo najtežje. Hvala vsem! 💜



Akcija darovanja krvi uspela tudi v izrednih razmerah.#MiSkupajEnoSmo @UKCMaribor pic.twitter.com/3V8xTQBx5x — NK Maribor (@nkmaribor) April 2, 2020

"Hvala NK Maribor, hvala Rdečemu križu in hvala vsem krvodajalcem za odziv. V UKC Maribor potrebujemo vsak teden 300 doz krvi, tako da je prispevek v tem tednu. Vabilo pa velja tudi v prihodnje. Pridite in darujte kri, ker jo nujno potrebujemo," poudarja dr. med. Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor.