Fifa poziva k hitrim in usklajenim ukrepom za finančno preživetje klubov

Fifa je tudi priporočila, naj se pogodbe igralcev podaljšajo do konca prekinjenih nogometnih sezon in da naj se prestopni rok časovno zamakne. Klubi se različno soočajo s krizo. Ne obstaja enotni model, kako naj bi se klubi izkopali iz težav, potem ko je pričakovati, da bodo zaradi blokade utrpeli velikansko poslovno škodo.

V ospredju zanimanja je dogajanje v angleškem nogometu, kjer so nogometaši tamkajšnje premier league pod udarom kritik, ker se ne želijo odreči delu svojih plač. Angleški vrhunski klubi so med najbogatejšimi na svetu, povprečna plača igralca v elitnem angleškem nogometu pa po raziskavi Global Sports Salaries Survey 2019 znaša več kot tri milijone evrov na leto.

Kader svojih moštev poslali na čakanje

Angleški klubi, med njimi tudi vodilni Liverpool, so se tako odločili, da ne bodo nižali plač igralcem, bodo pa ne-igralski kader svojih moštev poslali na čakanje, kar pomeni, da bo za njihova nadomestila jamčila država.

Zato ni nič kaj nenavadno, da so vodstva klubov postala tarča hudih kritik s strani britanske vlade. Minister za kulturo in šport Oliver Dowden je v pismu, ki ga je objavil Daily Telegraph, klube, igralce in lastnike posvaril, naj zelo dobro premislijo naslednje poteze. "Ko puščajo javno blagajno, da krije stroške dohodkov slabo plačanih delavcev na čakanju, medtem ko igralci služijo milijone, lastniki milijarderji pa niso v ničemer prizadeti, vem, da javnost tega ne bo najbolje sprejela," je zapisal minister.

V skladu z vladno shemo pomoči britanska vlada za delavce, ki so zaradi krize na čakanju, krije 80 odstotkov njihovih plač. V Liverpoolu so ob tem napovedali, da bodo pokrili preostalih 20 odstotkov do polnega zneska plač svojih zaposlenih, ki so jih poslali na čakanje.

Zgled prave solidarnosti so najbolje plačani nogometaši španske la lige. Igralci Barcelone in Atletica z Lionelom Messijem in Janom Oblakom na čelu so privolili v 70 odstotno znižanje dohodkov.

Tudi v nemški bundesligi se bodo igralci odpovedali delu plač, da bodo lahko klubi poplačali neigralski kader. V italijanski elitni ligi serie A pa za zdaj, tako kot v premier league, niso sprejeli dokončne odločitve v zvezi s pogodbami.

