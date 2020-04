Fifa ustvarila pogoje za podaljšanje sezone

Že pred tem je portal "The Athletic" poročal, da bo Fifa dovolila začasno podaljšanje pogodb, ki običajno veljajo do 30. junija. Večina klubov v najmočnejših ligah ima z nogometaši podpisane pogodbe prav do 30. junija posameznega leta, ko naj bi se sezona običajno končala.

Že pred tem je Fifa svojim članicam svetovala, naj odpovedo vse junijske reprezentančne tekme in jih prestavijo na kasnejši termin. "Iskati moramo globalne rešitve v smislu kooperacije in solidarnosti v nogometu," je takrat dejal predsednik Fife Gianni Infantino in dodal, da so interesi v nogometu različni in da je zdajšnje obdobje pripeljalo do položaja, ko se bo treba pogovarjati o temah, o katerih v preteklosti ni bilo nobene razprave.

Tudi Evropska nogometna zveza (Uefa) je odpovedala vse junijske reprezentančne tekme in tako klubom in posamičnim nacionalnim prvenstvom dala nove termine za dokončanje letošnje sezone. Uefa zaenkrat še vedno vztraja pri tekmovanjih in napoveduje, da je časa za igranje evropskih tekmovanj vse do avgusta. Uefa je prestavila celo uvod v evropske pokale za novo sezono.

