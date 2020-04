"Od vsakega voditelja države, vsakega ministra, od vsakega govorca bi pričakoval, da bo nastopal drugače. Moral bi povedati, da je situacija resna, hkrati pa dati ljudem optimizem, upanje. Ne moremo ljudem vsak dan govoriti 'veselite se še danes, jutri bo hujše'. Ljudem se bo zmešalo. Epidemije in tega stanja bo konec. In to ju bo kmalu konec!" je dejal prvi mož Uefe za EkipoSN.

"Opazujem Slovence, imam informacije: zelo dobro spoštujemo vse ukrepe. Prav je, da čutimo nek strah do nastalega položaja in da sledimo ukrepom. Toda za božjo voljo, a se resnično ne da ljudem podariti enega nasmeška, ene tople besede, pozitivnega pristopa. Zakaj ne moremo ljudem reči, da so dobri, da naj zdržijo še malo, da bodo s tem pomagali zdravstvu in ekonomiji. Ne morem več gledati te vsakodnevne črnogledosti v javnih nastopih vodilnih, ne morem več gledati te apokaliptičnosti," je v pogovoru povedal Čeferin.

Prihaja še donacija iz Kazahstana

Ministra za obrambo in gospodarstvo sta ga prosila, ali lahko pomaga pri nakupu zaščitne opreme. Foto: Reuters Spregovoril je tudi o svoji vlogi pri zagotavljanju donacij zaščitne opreme in odzivnosti aktualne vlade. "Minister Matej Tonin je bil v komunikaciji z mano zelo odziven, zelo se je trudil, vsakokrat je po dogovoru reagiral natanko tako, kot je bilo treba. Verjamem, da je naredil, kar je bilo mogoče. So pa stvari, ki jih v tako krizni situaciji ne more premakniti vsakdo, pa še naš sistem je očitno precej rigiden," je navedel Čeferin.

Poleg donacij, ki jih je organiziral, je v bil tudi sicer v stiku s predstavniki vlade. "S predsednikom Janezom Janšo se nisem slišal, sta me pa ministra za obrambo in gospodarstvo prosila za pomoč. Prosila sta me, ali lahko pomagam pri nakupu zaščitne opreme. Poleg tistih donacij, za katere javnost že ve in sta prišli z naslova Alibabe ter z naslova lastnika milanskega Interja, prihaja še donacija iz Kazahstana, poleg tega pa sem vladi uredil kontakt za nakup," je dejal.

Kot je pojasnil, je pri dobavi veliko težav, saj velike države zakupijo celotno proizvodnjo, Slovenija pa zato ne more priti zraven. "Tudi tukaj sem uporabil svoje veze. Moram poudariti, da sem se tukaj zelo izpostavil. In samo upam lahko, da bo v tem celotnem procesu nakupa država dovolj odzivna, saj bo sicer to zelo škodovalo mojemu ugledu," je dodal Čeferin.

O vstopu v slovensko politiko ni razmišljal

Razmišlja le o tem, kako je predsednik Uefe. Foto: Nik Jevšnik/STA Novinar ga je v pogovoru vprašal tudi o tem, ali razmišlja o vstopu v slovensko politiko. "Uh, ne vem, težko rečem. Nisem se še nikoli ukvarjal z razmišljanjem o tem, kaj šele s čim bolj konkretnim. Nisem še razmišljal o tem, ali bi lahko kandidiral za katerega od državnih položajev - in če bi kandidiral, kakšno podporo lahko dobim," je dejal.

Potrdil je, da je v zadnjem času dobil veliko takšnih predlogov. "Ampak za zdaj sem predsednik Uefe in razmišljam le o tem. Sem se pa v življenju navadil na to, da je pri takih stvareh bolje biti tiho. Oziroma reči zgolj, da je treba uživati v tem trenutku in dobro opravljati svoje delo - kaj bo prinesla prihodnost, pa bomo videli," je Čeferin odgovoril na vprašanje, ali bi ob priljubljenosti, ki jo uživa v Sloveniji, zmagal na parlamentarnih volitvah oziroma za predsednika Slovenije.

Največkrat se sliši z Iličićem

Josip Iličić se nahaja na enem najhujše prizadetih območij v Italiji. Foto: Reuters V pogovoru se je dotaknil tudi nogometnih tem. Med drugim je povedal, da je v stalnem stiku s slovenskimi igralci, ki so na najhujše prizadetih območjih. Največkrat se po telefonu sliši z Josipom Iličićem, ki je v Bergamu.

Kar se tiče nadaljevanja sezone evropskega nogometa, je Čeferin optimističen. "Optimist sem, da bomo videli zaključek španskega prvenstva, optimist sem, da bomo videli zaključek italijanskega prvenstva, in optimist sem na splošno. Seveda pa ne morem nič zagotoviti, ničesar ne morem obljubiti," je povedal za EkipoSN.

Čeferin je prepričan, da se bodo prvenstva nadaljevala brez gledalcev, bolj skeptičen pa je glede nadaljevanja evropskih klubskih tekmovanj, saj gre pri teh za potovanje med državami. Vseeno odgovarja, da ima Uefa pripravljene različne scenarije tudi za dokončanje lige prvakov in evropske lige.