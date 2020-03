Fifa pripravlja paket pomoči

"Fifa je v dobri finančni kondiciji in naša obveznost je, da naredimo vse, da pomagamo tistim s težavami. Po obsežni oceni finančnih učinkov pandemije na nogomet iščemo možnosti, da podpremo nogomet po vsem svetu," so danes sporočili iz Fife.

Natančne vsote pomoči Fifa še ni določila, agencije pa pišejo, da se bo to zgodilo v prihodnjih dneh. Trenutno ima Fifa okrog 2,4 milijarde evrov rezerv. "Natančno obliko pomoči in druge podrobnosti trenutno še usklajujemo s svojimi članicami, celinskimi zvezami in drugimi interesnimi skupinami," so še sporočili.

V času krize v Italiji FIGC tudi o skladu pomoči za nogometne klube

V času pandemije koronavirusa italijanska nogometna zveza (FIGC) razmišlja tudi o skladu pomoči, kjer bi se nabiral tudi denar s stavnic. Kot so zapisali pri časniku Gazzetta dello Sport, je zveza FIGC že prejšnji konec tedna poslala predlog o ustanovitvi sklada vladi v Rimu.

Najboljši italijanski klubi trenutno zaradi karantene in ukrepov proti širitvi pandemije ne morejo igrati tekem in so ob prilive od vstopnin, grozijo pa tudi izpadi z naslova televizijskih pravic.

Foto: Reuters

"Vlade ne moremo prositi za denar, saj dobro vemo, da ima trenutno povsem drugačne prioritete," je predsednika FIGC Gabrieleja Gravino povzel časnik. Zato je Gravina predlagal ustanovitev sklada, ki bi ga sofinancirala zveza, v skladu pa naj bi se z odobritvijo vlade nabirala tudi sredstva športnih stav.

Italijanska tiskovna agencija Ansa pa v zvezi s tem izpostavlja, da je razmišljanje o sofinanciranju nogometa z naslova stavnic v Italiji še povsem na začetku.

A nogometni delavci v Italiji očitno čakajo tudi na odgovore Rima. V ponedeljek so prestavili načrtovano krizno srečanje, na katerem bi se sindikat nogometašev in predstavniki klubov elitne serie A dogovarjali o prekinjeni sezoni in znižanju plač igralcev in zaposlenih.

Preberite še: