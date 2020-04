Rooney o zniževanju plač in ravnanju vlade: To je sramota

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Wayne Rooney, najboljši strelec angleške nogometne reprezentance in angleškega velikana Manchester Uniteda, ki trenutno igra za angleškega nižjeligaša Derby County, je v kolumni v Sunday Timesu zapisal, da je odnos javnosti do nogometašev, od katerih se pričakuje, da bodo zaradi pandemije koronavirusa sprejeli nižjo plačo, sramoten.

Pred nekaj dnevi je britanski minister za zdravje Mike Hancock dejal, da bi nogometaši morali pristati na znižanje plač zaradi krize, ki jo je povzročil novi koronavirus.

"To, kar se dogaja v teh zadnjih dneh, je sramota. Najprej izjava ministra za zdravje, ki je rekel, da bi igralci v elitni ligi morali pristati na zmanjšanje plače. Je bil to mogoče poskus preusmerjanja pozornosti od tega, kako se vlada spopada s pandemijo?" se je spraševal Ronney.

V kolumni ni šel niti mimo vodstva Premier league, ki je od igralcev javno zahtevalo, da ti pristanejo na 30-odstotno znižanje plač. "Sramotno je nogometaše potisniti v kot, da bodo plačevali za izgubljene prihodke. Vem, da so nogometaši dobro plačani in se lahko odpovedo denarju. Ampak vsakega bi morali obravnavati posebej. En nogometaš si tako lahko privošči 30-odsotno znižanje plača, medtem ko si kakšen drug lahko mogoče le petodstotno. Osebno nimam nič proti, če nekateri prispevamo več in mislim, da tudi v slačilnicah zaradi tega ne bi bilo težav," je zapisal 34-letnik.

Kritičen tudi sindikat nogometašev

Ronney meni, da so nogometaši lahke tarče. Spraševal pa se je tudi, zakaj nihče za pomoč v boju proti novemu koronavirusu ne pritiska na zvezdnike drugih športov, ki zaradi izogibanja plačevanja davkov živijo v državah, kot je Monako, medtem ko nogometašem polovico zaslužka pobere davkarija.

Poleg Rooneyja je tudi sindikat nogometašev v Angliji kritiziral javni poziv za zmanjšanje plač nogometašem.

Za britanski BBC pa se je oglasil nekdanji kapetan angleške izbrane vrste Gary Lineker, ki je dejal, da so nogometaši, s katerimi je govoril, naklonjeni temu, da bi pomagali, a so lahka tarča kritikov. "Zakaj poziv ni namenjen vsem bogatašem, ki lahko pomagajo, ampak se spotikamo le ob nogometaše?" se sprašuje Lineker.

Naj bi se pa po poročanju več tujih medijev angleški selektor Gareth Southgate za zgled odpovedal 30-odstotkom plače, a angleška nogometna zveza tega še ni potrdila.

